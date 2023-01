San Valentín entre gastronomía y descanso a orillas del Mediterráneo Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

¿Cómo las personas se imaginan un día perfecto? Hay que cerrar los ojos, respirar profundamente y pensar por un momento en ese plan maravilloso con el que han soñado siempre. Seguro que les vienen imágenes a la cabeza de una suave brisa, tomando el sol frente al mar, comiendo en el mejor restaurante de la ciudad mientras disfrutan de un espectáculo que armoniza la velada y descansando en un hotel en primera línea de playa. Sin embargo, cuando se abren los ojos, en ocasiones se descubre que los sueños, a veces, se convierten en realidad.

Sabbia, un hotel restaurante en Valencia, se ha propuesto convertir ese sueño en el plan perfecto para aquellas parejas que quieren vivir una noche romántica el próximo 14 de febrero. Para San Valentín, han sacado una promoción hotel + cena + desayuno en habitación o sala con la cual además se puede elegir entre una habitación vista mar (320 €) o vista ciudad (240 €).

En cambio, si solo se quiere pasar una noche, Sabbia ofrece la opción de estancia vista al mar por 230 € y vista a la ciudad 150 €.

El plato fuerte de la velada es el restaurante, el momento de la cena. Para sorprender a todos sus comensales, Sabbia se ha empeñado en que todo salga perfecto en la noche más romántica del año y recomienda dos de sus platos estrella: foie de hígado de pato y tacos de carrillada de ternera.

El menú exclusivo de este mágico día se llama Menú Magic Love e incluye: Velouté de patatas dulces y chips de ibérico para empezar, seguiremos con Tiraditos de corvina en salsa de frutos de la pasión acompañados con gelatina de leche de tigre. Todo un placer para el paladar.

No puede faltar el Nido de foie gras poele y sabor del monte y castaña, con reducción de pedro ximenez. Además, se sigue con un canelón de carrillera de ternera y mango caramelizado, parmentier trufada y un lambeado de vieiras en su concha, juliana de verduras y salsa americana.

Y para terminar, Sabbia propone un bizcocho cremoso de pistacho y sopa de chocolate blanco y mascarpone, una auténtica explosión de sabores para el paladar.

El Menú Magic Love tiene un precio de 40 € por persona sin Bebida.

El reputado chef francés del restaurante, Jerome Rioux, desvela alguna de las claves del éxito de sus nuevos platos, entre las que destaca la exquisita selección de las mejores materias primas, una preparación a fuego lento de más de 12 horas para que la carne encuentre el sabor idóneo y se mezclen los sabores y las texturas a la temperatura adecuada, además de cuidar la guarnición aromática de sus platos. El pato se marina con sal, pimienta, vino de Oporto, azúcar y cognac, una mezcla de sabores que no dejará indiferente a nadie. En cuanto a los tacos de carrilladas de ternera, otro plato exclusivo de este 2023, se deja cocinar la carne a baja temperatura durante 12 horas para que se desmigue y mantenga su gelatinosidad que hace que la carne sea muy tierna.

Todo un espectáculo gastronómico para el paladar que permite seguir soñando despiertos.

En Sabbia se distinguen por los platos de primera calidad, elaborados directamente en el restaurante. En ese sentido, no se encontrarán platos ya hechos o precocinados sino platos poco elaborados y preparados con mucho cariño para que mantengan todas sus calidades. Todo el equipo de este hotel restaurante apuesta por la perfección y quiere que los clientes prueben sabores diferentes y exclusivos. Por eso, los chefs, estudian las recetas y realizan muchas pruebas para que sea perfecto a la hora de servirlo. Ya se puede reservar mesa para disfrutar de una experiencia 360º frente al mar donde las personas podrán refugiarse, sentir el aroma mediterráneo en los platos, saborear un cocktail de autor mientras se dejan seducir por la música en directo.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Una de las academias más reconocidas de España es A School of Fish Language Center PuntoSeguro compara algunos de los mejores seguros de vida en 2023 Beneficios de la crema de cacahuete de Beverly Nutrition Plan Reforma lanza una guía definitiva para hacer una reforma integral y evitar estafas TaxDome, un software para la gestión de aplicaciones