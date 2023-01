SMquatro proporciona ayuda en la organización diaria de los negocios hosteleros Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En cualquier tipo de empresa, la organización y la planificación son fundamentales para lograr los objetivos que se han fijado. No obstante, en la hostelería existe poca costumbre de trabajar con métodos y protocolos para hacer que todos los procesos fluyan. Los expertos de la consultora de restaurantes SMquatro así lo expresan.

Para lograr una gestión eficaz, los profesionales de esta firma de asesoría gastronómica sostienen que es necesario poner en orden todas las tareas. En ello, la ayuda que pueden proporcionar los expertos de esta empresa es crucial para hacer que las funciones diarias mejoren la productividad del negocio.

Áreas clave para la organización diaria de los negocios hosteleros SMquatro es una firma netamente española integrada por jóvenes profesionales de la hostelería. Con su asesoría gastronómica ayudan a los negocios a organizarse desde el punto de vista operacional para mejorar su productividad.

Sostienen que para hacer que el negocio de hostelería prospere, es necesario fijar la atención en unas tareas clave. Lo primero es organizar las áreas de trabajo. Ello consiste en proporcionar una solución lógica y racional a las operaciones. En función de esta organización se distribuye el tiempo para cada tarea.

Una labor importante es la selección del personal con relación a su perfil y las funciones a realizar. Asimismo, hay que definir los espacios de almacenamiento y ordenar los productos según la fecha de recepción. Para el dueño de un local de hostelería no siempre resulta un trabajo sencillo, por eso es necesaria la asesoría gastronómica.

Un trabajo que se basa en la experiencia La asesoría gastronómica que presta el equipo profesional de SMquatro se basa en el trabajo del asesor. Se trata de un experto que con su experiencia orienta a los comerciantes de hostelería para no cometer los errores habituales en estos negocios. Lo que hace es reducir los desaciertos y, con ellos, las pérdidas económicas que podrían implicar.

Parte de esa orientación consiste en organizar toda la información que genera el negocio y utilizarla para crear una guía personalizada para el local. Esa guía es como un manual de procedimientos que dicta la forma en cómo debe realizarse la operación diaria. Según los expertos de SMquatro, el asesor gastronómico separa en este libro las cosas importantes de las que no lo son.

Finalmente, el profesional de asesoría gastronómica vigila y ayuda al equipo hostelero a ejecutar la planificación de actividades que está definida. Busca con ello garantizar la consecución de metas de facturación, consolidación del equipo de trabajo y reputación. En SMquatro utilizan el término “bajarlo a tierra” cuando hablan de ejecutar la planificación que ha sido definida.



