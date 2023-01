Cómo hacer un buen posicionamiento web en Google con ayuda del kit digital

El posicionamiento de una web en los motores de búsqueda es imprescindible para que cualquier empresa tenga visibilidad y logre atraer un mayor volumen de potenciales clientes. Cuanto más arriba se encuentre la web de una marca en los resultados de búsqueda, más accesible será para público.

Sin embargo, para poder obtener todos los beneficios que el posicionamiento web en Google ofrece para aumentar la visibilidad de las marcas, es necesario contar con una agencia de marketing digital con experiencia como Éruga Comunicación.

Posicionar una web con ayuda del kit digital El kit digital cuenta con una solución específica de posicionamiento web, que permite a las pymes, utilizar la subvención de las ayudas de los fondos europeos para realizar esta acción. Sin duda una de las más interesantes para las pequeñas empresas, ya que permite situar negocios que no aparecen en los buscadores en el mapa.

Éruga Comunicación ofrece como agente digitalizador esta solución. Dentro de su trayectoria, Éruga Comunicación ha integrado trabajos de programación web y campañas de marketing online SEO y SEM. También ofrece proyectos integrales de diseño y programación web, estrategias para redes sociales, servicio de fotografía y vídeo corporativo. Para ello, utilizan una variedad de herramientas. Algunas de estas son el 3D, la realidad virtual y la realidad aumentada.

Asegurar un buen posicionamiento en internet con Éruga Comunicación El posicionamiento en internet es necesario pero a la vez complejo, ya que requiere del correcto manejo de una serie de herramientas para lograr un resultado efectivo. Por ello, Éruga Comunicación ofrece un servicio de posicionamiento en internet mediante campañas de marketing online SEO. La importancia del posicionamiento en motores de búsqueda radica en que un 75% los usuarios de internet no pasan de la primera página de resultados de búsqueda, por lo que si el sitio web no tiene buen posicionamiento no será visitado.

El posicionamiento en internet se nutre de una serie de herramientas, por lo que la agencia crea una estrategia basándose en acciones planificadas para asegurar la obtención de resultados. El primer paso es realizar una auditoría del sitio web para obtener resultados a corto plazo. Una vez establecida la estrategia, Éruga Comunicación definirá cuáles son las palabras clave que llevarán al sitio web. Esta debe serclara, intuitiva y contar con una alta velocidad de carga. Otros factores que influyen en un buen posicionamiento en internet es seleccionar un contenido de calidad para generar interés en los usuarios.

Gracias a su experiencia en el área de la comunicación y el manejo de herramientas digitales, Éruga Comunicación es una óptima alternativa para aquellos que quieran un buen posicionamiento en internet.