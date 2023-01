Obtener suplementos naturales para reforzar el sistema inmunológico a través de Biopharmacia

La principal función del sistema inmunológico es proteger el cuerpo y sus órganos, de las enfermedades generadas por agentes externos. En ese sentido, la nutrición es fundamental para fortalecerlo, pues algunos alimentos contienen vitaminas, minerales, ácidos, probióticos, entre otros, que garantizan una mejor respuesta ante esas agresiones.

En ocasiones, aun escogiendo productos saludables no es suficiente para reforzarlo. Por ello, una de las alternativas que permiten aumentar las defensas del organismo son los suplementos naturales de Biopharmacia, ya que cuentan con nutrientes y compuestos bioactivos como las vitaminas A, B6, B12, C, D, E, ácido fólico, zinc, hierro, etc.

Beneficios de adquirir suplementos en Biopharmacia Una de las categorías más consultadas en la página web de Biopharmacia es la de Suplementos y Nutrición. En esta, el usuario puede encontrar varias marcas de suplementos, en formato líquido y en pastillas, que trabajan en la promoción de elementos extraídos de la naturaleza y del cuidado de la salud.

Ester-C Plus, por ejemplo, se ofrece en comprimidos con vitamina C de Ph neutro, que permite su rápida absorción en la sangre sin generar problemas de acidez.

Por su parte, algunos productos del laboratorio Eladiet disponen de goteros para la correcta administración de colecalciferol. Este también se puede identificar como vitamina D3, con la finalidad de absorber otros nutrientes como el calcio y el fósforo para el fortalecimiento de los huesos.

Del mismo modo, el Bioserum de Nanobiotic está elaborado a base de productos nebulizados que fortalecen los principios activos de sus ingredientes: los bioflavonoides de cítricos y la vitamina C.

Entre los artículos más demandados están las ampollas de Plantis-Chumpal, que aportan zumo de nopal, para la absorción de grasas procedentes de los alimentos y su eliminación natural. Esta opción permite proteger al sistema inmune a la vez que controla la diabetes y la hipertensión.

De forma general, la tienda online Biopharmacia dispone de complementos alérgenos con extractos de ayurveda, champiñón de sol, echinacea, salvia, ganoderma lucidum, entre otros, elaborados sin gluten y otros compuestos que facilitan la ingesta y sus efectos inmediatos.

Alimentos con alto contenido de vitaminas y minerales para la defensa del sistema inmune Así como los suplementos naturales de Biopharmacia tienen componentes que refuerzan el sistema inmunológico, también hay ciertos alimentos que contienen nutrientes y vitaminas para su correcto funcionamiento.

Entre las frutas y vegetales que poseen más antioxidantes, vitaminas y minerales, se encuentran el limón, la naranja, la mandarina, la guayaba, la mora, las uvas, las espinacas, las acelgas, el nopal y la calabaza.

Para aumentar las defensas del organismo es importante tener una dieta balanceada que incluya tanto estos alimentos como los suplementos naturales de Biopharmacia.

Para más información, los clientes pueden aclarar sus dudas a través de su página web y mediante su soporte multicanal. Allí, los compradores pueden establecer contacto con la tienda vía e-mail, a través de una línea telefónica, con mensajería de texto, WhatsApp o Telegram.