Vivir la experiencia de estudiar y trabajar en Australia, con Hey Move Away

Estudiar inglés es una de las mejores decisiones para enfrentar los retos laborales de un mundo totalmente globalizado. Aprenderlo aumenta las oportunidades profesionales y, además, vivir una experiencia al otro lado del mundo cambia las perspectivas de quien emprende esta aventura. Es por ello que el equipo de la empresa Hey Move Away destaca la importancia de estudiar un curso de inglés en Australia.

Los fundadores de esta plataforma aseguran que convertirse en un estudiante internacional en esta nación permite una mayor inmersión lingüística. Además, en Australia es posible acceder a trabajos de media jornada que permiten cubrir los gastos básicos del día a día (alojamiento, comida, transporte y teléfono) mientras se estudia.

Datos importantes para estudiar inglés en Australia Aunque en los últimos años Australia ha ganado gran popularidad entre los jóvenes hispanohablantes, esta comunidad es mucho menor que en otros países como, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda o Malta. Esto permite que los jóvenes que eligen Australia como destino para estudiar inglés experimenten una inmersión lingüística mucho más profunda.

Australia ofrece una amplia gama de cursos con horarios distintos que se pueden combinar fácilmente con diferentes trabajos part-time. Los cursos para estudiantes internacionales son de 20 horas semanales y se distribuyen en jornadas de 4 o 5 horas diarias. Incluso hay alternativas de dos días y medio intensivos a la semana.

La tasa de desempleo actual en Australia es del 3.5 %, la más baja en los últimos 50 años. El salario mínimo es de $21.38 AUD por hora, aunque recientemente, en la industria de la hostelería y el turismo se ha fijado un salario mínimo aún mayor, concretamente de $27.46 AUD por hora.

Ventajas de estudiar en Australia respaldado por Hey Move Away Hey Move Away es una plataforma de apoyo que facilita las gestiones para viajar y estudiar en Australia de forma gratuita. Se encargan de todo lo referente a la asesoría, planificación y matriculación en la escuela seleccionada. Y también ofrecen un servicio de entrenamiento para la búsqueda de trabajo en Australia a través de su taller #GetAJob.

La plataforma orienta no solo sobre la posibilidad de realizar cursos intensivos de inglés. También existen otras opciones para quienes ya dominan el idioma como cursos de formación profesional o incluso estudios universitarios. Lo único que se necesita para llevar a cabo esta experiencia es ser mayor de edad, contar con un pasaporte válido y tener muchas ganas de vivir una aventura inolvidable.

La empresa afirma que estudiar y trabajar en Australia es un proyecto que se puede concretar en pocos pasos. Lo primero que hay que hacer es elegir el curso, la ciudad y la escuela donde se quiera estudiar. Con esos datos, el equipo de Hey Move Away acompaña durante todo el proceso hasta solicitar el visado. Antes del aterrizaje te entrenan para la búsqueda de trabajo de la mano de un australiano y al acercarse la fecha de viaje te ayudan con los preparativos finales. Además, en cada ciudad de destino cuentan con guías locales de habla hispana que apoyarán en la llegada al país. Viajar a Australia es una experiencia totalmente segura con la ayuda de expertos como el equipo de Hey Move Away.



