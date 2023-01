RAMS 23, la marca de estilo universitario que arrasa entre los jóvenes Emprendedores de Hoy

La moda urbana, también conocida como streetwear o street style, es un estilo de vestimenta que privilegia la comodidad y la libertad de las personas. Además, es una manera de vestir juvenil característica, en la que se pueden mezclar distintas marcas, texturas y colores. A su vez, los accesorios como los gorros, las mochilas y las gafas tienen un papel relevante a la hora de definir un look de este tipo.

El estilo urbano se comenzó a internacionalizar en la década del 80 y está en auge desde los años 90. En un principio, esta manera de vestir se asociaba con ritmos musicales como el hip hop o el punk, aunque actualmente su alcance es global.

En este sentido, la ropa de este tipo se viste tanto en las pasarelas de las grandes compañías de moda como en las calles de las ciudades más pobladas del mundo. En este contexto, una de las marcas de ropa urbana que más ha crecido últimamente es RAMS 23, la cual se especializa en ropa de estilo universitario americano.

Look universitario con RAMS 23 A través de distintas series y películas, las prendas que componen el look universitario característico de Estados Unidos se han difundido en todo el mundo. Se trata de piezas anchas, cómodas y muy versátiles, diseñadas para crear distintos conjuntos para vestir en el día a día.

Entre estas prendas, no pueden faltar las sudaderas con o sin bolsillos y capuchas, ni las camisetas básicas con cuello redondo. De hecho, las sudaderas son consideradas por especialistas en tendencias como la prenda más importante para llevar un look universitario en invierno.

RAMS 23 cuenta con una línea propia de cada uno de estos artículos, que llevan su marca estampada a modo de insignia.Además, dispone de jerséis y pantalones con diseños exclusivos.

Esta firma ha registrado un crecimiento notable en los últimos tiempos y actualmente atraviesa un proceso de internacionalización que la coloca como una referencia en el sector de la moda joven universitaria.

La inspiración americana también se puede ver en los complementos que distribuye esta empresa, como, por ejemplo, las mochilas, las gorras y las carteras. Además, todas las prendas tienen versiones para hombre y mujer.

RAMS 23 busca expandir su oferta de artículos de moda urbana Actualmente, esta empresa se encuentra en la búsqueda de fabricantes de gafas, colonias, relojes, ropa interior, gorros pescadores y mochilas para ampliar su gama de productos, y así ofrecer mayor diversidad de opciones a sus clientes. Se trata de una marca en expansión que está llegando con sus productos a amplios sectores del público joven.

RAMS 23 es una marca de moda urbana que se especializa en el diseño, confección y venta de prendas de estilo universitario americano. Este tipo de ropa está en tendencia y está cada vez más buscada por los jóvenes de distintas partes del mundo.



