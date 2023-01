Ponerse las pilas Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Los Peritos de Seguros y Comisarios de Averías forman parte del sector asegurador y, al igual que este, deben «ponerse las pilas”. Se está produciendo un cambio profundo en la vida social y económica que afecta de modo muy importante a la industria Aseguradora, que exige cambios y un incremento de las relaciones entre todas las partes implicadas (aseguradoras, peritos de seguros y comisarios de averías, proveedores, corredores/agentes, reparadores/talleres, empresas tecnológicas, empresas de comunicación que trabajan en el entorno del Seguro, etc.) para afrontar los cambios y conseguir una correcta solución a los siniestros que es la esencia de esta actividad.

Los Peritos de Seguros y Comisarios de Averías deben ayudarse en su trabajo de la tecnología y la Inteligencia Artificial, por eso APCAS está formando e informando a sus asociados en esta realidad. Asimismo, hay que entender que la Pericia Aseguradora necesita del trabajo asociativo y de la colaboración entre los Peritos de Seguros – Comisarios de Averías y gabinetes periciales, pues todo el mundo tiene problemas comunes que afrontar, en los que es posible buscar soluciones.

Los consumidores y usuarios han de pagar los seguros a precios reales y no a precios artificialmente bajos que impiden proporcionar las prestaciones aseguradas y la adecuada resolución de los siniestros bajo los baremos de calidad exigibles. Los participantes en la gestión y solución de los siniestros (Peritos de Seguros y Comisarios de Averías, talleres, reparadores, tecnológicas, etc.) han de ser compensados merecida y dignamente y recibir unos honorarios acordes a la realidad, para poder realizar un trabajo de calidad.

La correcta resolución de los siniestros debe ser el centro de la actividad de todos en este sector de la economía, no se puede realizar el cambio que se avecina en la Industria Aseguradora sin que se produzca una interlocución sincera entre las entidades aseguradoras y los Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Solo si todos se ponen las pilas y rabajan en un entorno colaborativo y de buenas prácticas, se puede conseguir la sostenibilidad de todos los que forman parte de la Industria/Sector Asegurador.



