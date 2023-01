Máster en marketing digital presencial y online en ESEI Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 12:01 h (CET)

Hoy en día, el marketing digital es una de las carreras de estudio más demandadas en todo el mundo, ya que internet se está posicionando como el entorno ideal para promocionar una marca. Por esta razón, muchos profesionales incluso de áreas no relacionadas con la IT o publicidad, buscan aprender sobre marketing en online másteres para obtener mejores oportunidades de empleo o negocio. ESEI, Escuela Internacional de Negocios, ofrece un máster en marketing digital presencial en Barcelona reconocido a nivel internacional, que en marzo estará disponible en su modalidad 100 % online.

¿Por qué elegir ESEI? ESEI ha impartido estudios de bachelor, máster y MBAs por más de 30 años para estudiantes de más de 55 nacionalidades que han buscado potenciar sus conocimientos tecnológicos, directivos, comunicativos, relacionales, etc. Dentro de la gran variedad de programas ofrecidos, ESEI cuenta con un Master en marketing digital, impartido 100 % en inglés y con horario de tarde, para que los alumnos puedan combinarlo con el trabajo o prácticas laborales. Este máster es reconocido por proporcionar contenido profundo del área. Dentro de este contenido se desarrolla el aprendizaje eficaz de posicionamiento SEO, analítica, comercio electrónico, mercadeo de contenidos, diseño y experiencia de usuario, marketing de medios sociales, entre otros. Este máster también destaca por estar creado por expertos en el campo del marketing online y sus respectivas áreas mencionadas. Además de esto, ESEI implementa un aprendizaje basado en proyectos en sus maestrías para que los estudiantes consigan la experiencia y conocimiento necesario para operar en empresas reales. A su vez, esta plataforma dispone de comunidades y eventos de networking presenciales u online con profesores internacionales para ayudar a sus alumnos a ampliar su cartera de contactos en el área de marketing digital. Asimismo, ESEI ofrece un servicio de promoción del talento y coaching para el desarrollo del alumnado a nivel personal y profesional.

Ventajas de estudiar con ESEI Una de las ventajas de estudiar con ESEI es que su educación es considerada de primera calidad, ya que sus profesores, activos en la industria, se han formado y ganado experiencia de marketing digital en el ámbito internacional. El máster de marketing digital prepara a los alumnos para ser competentes en la industria y aumenta las posibilidades de trabajar en ese ámbito.

A su vez, tras culminar el máster de marketing digital, el estudiante obtiene dos titulaciones, una de ESEI y otra de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Es importante mencionar que la UCAM es reconocida como una de las mejores universidades de España y está acredita por el propio estado. Este centro de estudios también ha estado presente en más de 92 países alrededor del mundo, por lo que posee una sólida reputación internacional. Esto es una enorme ventaja para los profesionales que buscan potenciar su currículum y acceder a mejores oportunidades de empleo o negocio desde cualquier parte del mundo.

Por otra parte, la plataforma de ESEI para hacer los másteres online es intuitiva, atractiva y óptima, lo cual facilita en gran medida el aprendizaje de marketing digital de los usuarios.

ESEI cuenta con programas de negocios y maestrías innovadoras, metodologías altamente prácticas para enfrentar el ámbito empresarial y especialistas en cada una de las áreas de estudio impartidas. A su vez, la empresa siempre mantiene dichas maestrías actualizadas con los conocimientos más avanzados de la industria.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.