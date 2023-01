La verdad sobre la limpieza de oficinas y la mejor manera de afrontarla, por Limpieza de oficinas Quality Comunicae

viernes, 20 de enero de 2023, 14:06 h (CET) Cuando se piensa en un lugar que se frecuenta habitualmente donde acechan millones de bacterias, lo primero que viene a la mente es el cuarto de baño. Esto es incorrecto, de hecho, los estudios han demostrado que un lugar poblado por muchas bacterias es la oficina A continuación, a través de Limpiezas Qualilty, especialistas en limpieza de oficinas, se expone la verdad sobre este tipo de limpieza y la mejor forma de abordarla identificando dónde acechan más bacterias.

La importancia de la limpieza en la oficina

Desde el comienzo de la pandemia, la sociedad se ha vuelto más consciente y atenta a la higiene y la limpieza de todos los entornos, en especial donde se pasan muchas horas al día como son los entornos de trabajo.

Algunos datos sobre la suciedad en la oficina

Para saber cuál es la verdad sobre la limpieza de oficinas, hay que analizar algunos datos reales:

Un estudio realizado en Estados Unidos demostró que la típica mesa de oficina alberga más de 10 millones de bacterias, 400 veces más que los gérmenes que se encuentran normalmente en el asiento de un váter.

Parece imposible, pero si se piensa en el típico escritorio de oficina y se toma como ejemplo el teclado del PC, enseguida se percibe el material del que está hecho: plástico poroso para evitar que los dedos resbalen cuando se utiliza. Por eso nunca se debe subestimar la importancia de la limpieza, incluso en entornos que parecen "seguros".

Bacterias en la oficina: estos son los 5 lugares donde se esconden

Antes de ofrecer algunos consejos sobre la mejor manera de abordar la limpieza de oficinas, es importante comprender dónde se esconden la mayoría de las bacterias. Ser consciente de cuáles son los puntos más insidiosos permite ser más cuidadoso tanto en la gestión de las operaciones de limpieza como en la vida cotidiana de las personas en la oficina.

Los cinco lugares donde se esconden más bacterias en una oficina:

- En el escritorio, y concretamente en el teclado, el ratón y el teléfono. Pero también la silla. Se trata de objetos cotidianos fabricados a menudo con plástico poroso y, por tanto, un entorno perfecto para la proliferación de gérmenes y bacterias.

- En alfombras. Son una barrera perfecta para la entrada de suciedad, por eso es donde se concentran tantas bacterias.

- En todos los botones, desde el que enciende las luces hasta el del ascensor o el de la fotocopiadora. Son utilizados por muchas personas y no se puede estar seguro de que todos tengan las manos limpias e higiénicas.

- En las manillas de puertas y ventanas. Al igual que los botones, las manillas de puertas y ventanas son una superficie de alto contacto y, por tanto, tienen una mayor probabilidad de encontrar bacterias.

- En todos los objetos de uso común, como cafeteras, frigoríficos, microondas, etc., hay más posibilidades de concentrar bacterias.

Consejos de limpieza para la oficina

Después de conocer la verdad sobre la limpieza de oficinas, a continuación, se exponen algunos consejos sobre la mejor forma de abordarla:

- Limpiar siempre bien antes de desinfectar: empezar con una limpieza a fondo es esencial para que la higienización sea eficaz.

- Organizar las operaciones de limpieza. Es aconsejable tener un calendario personalizado para la oficina con una lista de las tareas de limpieza que deben hacerse diaria, semanal y mensualmente. Confiar en limpiadores profesionales para crear la rutina de limpieza perfecta para la oficina.

- Lavarse las manos a menudo e intentar fomentar esta buena práctica en la oficina y en la propia empresa. También es importante tener siempre a mano gel desinfectante.

- Sensibilizar a las personas que trabajan y viven en la oficina sobre la limpieza y desinfección adecuadas de los escritorios. Esto también ayuda a mantener el orden y mejorar el entorno en el que se pasan muchas horas.

- No subestimar los suelos: desde los de las oficinas hasta los cuartos de baño, sin olvidar las alfombras. La limpieza también empieza por el suelo, ya que a menudo se depositan bolsas o mochilas que acaban sobre los escritorios.

El equipamiento es clave en la limpieza de oficinas

Utilizar el equipo adecuado es esencial para abordar la limpieza de oficinas de la mejor manera posible. Las empresas especializadas en limpieza de oficinas son conscientes de ello y tratan de responder a las necesidades de cada entorno ofreciendo soluciones de limpieza e higienización que garantizan resultados profesionales en todo momento.

Para la limpieza de oficinas, en concreto, existe una gama de fregadoras pequeñas diseñadas precisamente para llevar las ventajas de la limpieza mecanizada de suelos a espacios reducidos.

Una oficina limpia mejora el trabajo y el bienestar de las personas

La verdad sobre la limpieza en la oficina es que, por desgracia, a veces se subestima. Para poder afrontarlo de la mejor manera posible, es necesario contar con los conocimientos y el equipo adecuados. Pero también es importante implicar a las personas que viven y trabajan en este entorno para mantener el orden y la limpieza. Y es que una oficina limpia aporta dos grandes beneficios:

- Reduce el riesgo de infección, no sólo por el coronavirus, sino también por la gripe común. Por lo tanto, también ayuda a disminuir las ausencias debidas a enfermedades contagiosas.

- Mejora el entorno y, por tanto, también el trabajo y el bienestar de las personas que pasan mucho tiempo en la oficina. Y en este sentido también mejora la imagen de la propia empresa a los ojos de visitantes y clientes.

Hay que confiar en profesionales cualificados que estén al día en técnicas innovadoras de limpieza e higienización y que dispongan de equipos profesionales.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.