TODO CUBIERTAS FERNÁNDEZ: ¿Cuáles son las causas de las filtraciones y las fugas de agua en el tejado?

viernes, 20 de enero de 2023, 14:09 h (CET) Las goteras en el tejado pueden causar daños importantes en el tejado, así como en el aislamiento y las estructuras. Hay muchas razones para ello, pero algunas son más comunes que otras ¿Cómo evitar las filtraciones de agua por el tejado anticipándose a las causas? ¿Qué precauciones deben tomarse en relación con el mantenimiento del tejado? En este artículo se encontrará toda la información acerca de las reparaciones de tejados:

¿Cuáles son las causas habituales de las filtraciones de agua en los tejados?

Las filtraciones de agua se producen cuando la lluvia penetra en el tejado. Los daños pueden ser más o menos importantes y en ocasiones requieren reformas de gran envergadura.

La entrada de agua a través del tejado se debe a diversos motivos, todos ellos relacionados con un defecto en la cubierta o en un elemento:

El fallo suele deberse a la rotura de tejas o pizarras causada por condiciones meteorológicas adversas (viento, lluvia intensa, granizo, nieve) o dañadas por estancamiento (por ejemplo, nieve en un tejado plano).

El mantenimiento del tejado sino se realiza correctamente puede ser desastroso. Por lo tanto, es mejor no ignorar la concentración de agua, las hojas mojadas o nieve en una zona, ya que con el tiempo puede convertirse en una fuente de infiltraciones.

La mala impermeabilización de una cubierta plana también es una causa frecuente. Este problema puede producirse poco después de la instalación o como consecuencia de las obras. En este caso, suele deberse a elementos mal instalados, como, por ejemplo: una ventana del tejado, una chimenea o una antena. También pueden producirse problemas similares en un tejado inclinado.

Los canalones mal instalados , con problemas de conexión, juntas o huecos sin sellar, también pueden causar daños importantes.

Por último, el desgaste natural de los materiales del tejado puede provocar filtraciones a largo plazo.

Si las causas de las filtraciones de agua son múltiples, también lo son sus consecuencias. Sin embargo, las más frecuentes son:

El deterioro de los revestimientos (pintura ampollada, papel pintado descascarillado) o el deterioro del enlucido.

Paredes agrietadas, o manchas en techos y/o paredes.

La aparición de moho y malos olores en el interior de la vivienda. Sin embargo, los estigmas de una filtración pueden adoptar distintas formas. Pueden estar muy localizados o extenderse por toda una zona en caso de escorrentía. Además, los daños causados por las filtraciones del tejado pueden ser más o menos profundos.

El aislamiento puede verse afectado. Hay que tener en cuenta que el aislamiento mojado ya no cumple su función y, por lo general, debe sustituirse.

En algunos casos, la estructura del tejado o los paneles de yeso pueden resultar gravemente dañados. Hay que tener cuidado con el riesgo de colapso.

Cuando se detecta un rastro sospechoso, hay que actuar con rapidez para limitar los daños y, sobre todo, hacer que una empresa especializada en reparación de tejados en Asturias diagnostique el tejado antes de iniciar cualquier obra.

¿Cómo evitar las filtraciones de agua por el tejado? Lucha contra las causas

Hay varias formas de evitar las filtraciones de agua en el tejado a corto o medio plazo. Entre ellas figuran la supervisión y el mantenimiento. Pero para mayor tranquilidad, también puede ser una buena idea realizar una impermeabilización en el tejado.

La prevención es una buena forma de evitar en la medida de lo posible los problemas de impermeabilización y las filtraciones de agua.

Una inspección puede servir para comprobar que no faltan tejas, que todo está en buen estado o sustituir lo que haga falta. Pero no es el único medio de prevención:

Precauciones a largo plazo

Encargar los trabajos de retechado a una empresa profesional de reparación de tejados en lugar de hacerlo por cuenta propia.

Realizar una impermeabilización en el tejado . Existen pantallas sintéticas, multicapa, reflectantes o bituminosas.

Es necesario realizar inspecciones al menos 2 veces al año , desde el exterior (cumbrera, cornisas, bordes) y desde el interior (ático y estructura del tejado) para asegurarse de que es estanco.

Comprobar el estado de canalones y limpiar los residuos: hojas, nieve y el agua con frecuencia para mantener el tejado en buen estado.

La inspección ocasional del tejado, a intervalos regulares o después de determinadas condiciones meteorológicas (nieve, lluvias torrenciales, tormentas, etc.) suele ser muy útil.

También es aconsejable vigilar los techos interiores de las viviendas, sobre todo después de condiciones meteorológicas adversas, porque lo que es invisible desde fuera puede verse desde dentro.

Reparar un tejado no es fácil, sobre todo porque implica trabajar en altura, lo que siempre es peligroso. Por eso se recomienda acudir a un profesional especializado en reparación de tejados.

¿Cómo reaccionar ante una filtración de agua en el tejado en función de la causa?

Por muy grave que sea el problema, es necesario recurrir a profesional:

Es importante actuar en cuanto aparezcan los primeros signos. Un problema detectado a tiempo garantiza que el trabajo será menos extenso y la factura más baja. En muchos casos, basta con sustituir las tejas o volver a colocarlas en su sitio.

Encontrar la causa de las goteras de agua en el tejado no siempre es fácil, tanto en tejados planos como inclinados es importante recurrir a un reparador de tejados, este ahorrará un tiempo precioso para limitar los daños.

