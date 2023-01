proPERLA® busca empresas y profesionales que apliquen sus productos en España Comunicae

Por un lado, se tiene el aumento de precio de pisos de obra nueva, que ha obligado a muchos compradores a adquirir viviendas de segunda mano y recurrir a empresas de reformas, pintores y otros profesionales para ponerlas a su gusto. Según las predicciones del XVII Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV), el precio de la vivienda nueva se disparará cerca de un 4% durante el primer trimestre de 2023 y después se moderará.

Por otro lado, se tiene una mayor concienciación de la sociedad y las administraciones públicas por el cuidado del planeta, lo que se ha traducido en:

El lanzamiento de un plan de ayudas para hacer más eficientes energéticamente todas las casas de España de hasta 21.400€ por vivienda. Los propietarios, por iniciativa propia, han decidido aplicar en sus viviendas las medidas necesarias para ahorrar en el consumo de agua (grifos inteligentes), disminuir el gasto en calefacción (instalación de mejores ventanas), etc. A partir de esta situación, la empresa proPERLA®, empresa internacional dedicada a la comercialización de pinturas y otros tratamientos hidrófugos, quiere poner de su parte en el cuidado del medio ambiente y el fomento de la economía local de dos formas.

En primer lugar, pone sus productos hidrofugantes a disposición de todos los interesados en mejorar la protección de su hogar frente a los efectos meteorológicos (nieve, viento, lluvia, humedad, calima, etc.), así como frente a la suciedad, el moho, las algas, las eflorescencias u otros desperfectos ocasionados en las fachadas u otras superficies causados por el paso del tiempo.

En segundo lugar, proPERLA® está buscando por toda España a empresas y profesionales dedicados a las reformas integrales de viviendas (interiores y exteriores), rehabilitación de edificios, trabajos verticales o pintores en general, para que apliquen sus productos a sus clientes.

Según palabras de Kenneth Olsen, CEO de proPERLA®, "en proPERLA® no contamos con plantilla propia de empleados para hacer los trabajos. Después de una larga trayectoria en países como Francia, Alemania, Dinamarca, Portugal, Reino Unido (entre otros), hemos comprendido que no hay nadie como los trabajadores nativos que entiendan mejor la construcción de su propio país".

Asimismo, también afirma que esto supone un doble beneficio, ya que "hemos aprendido técnicas y métodos de trabajo que podemos llevar de un país a otro para enseñar a los trabajadores de cada país y ayudarles a ofrecer un mejor servicio que, junto con la calidad de nuestros productos, permita satisfacer las necesidades del cliente y superar sus expectativas".

Y es que ser aplicador oficial de los productos de proPERLA® tiene numerosos beneficios para estas empresas:

Leads interesados de su zona de trabajo.

Material de marketing personalizado: Folletos, videos, imágenes, etc.

Referencia de sus proyectos en su página web.

Promoción de su negocio en RRSS.

Garantía de calidad a sus clientes de 10 años.

Soporte técnico y asesoramiento post/preventa.

Kits de demostración para enseñar a sus clientes. Además, también se ponen a disposición de arquitectos, constructores y promotoras inmobiliarias para incorporar sus innovadores productos desde los planos iniciales.

Se puede visitar la web para convertirse en aplicador de proPERLA®, o contactar con ellos en: www.properla.net/es/

