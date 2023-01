El top 5 de espumas para rizos de Boutique Curly Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Las espumas para rizos son productos que facilitan el peinado, ayudan a desenredar y a proteger el pelo de elementos externos como la humedad. Los expertos sostienen que colaboran en el control del encrespado del cabello rizado naturalmente, permitiendo a quien las usa un estilo bien definido y estructurado.

Sobre estos productos, la Boutique Curly tiene toda una gama de alternativas que responden a distintas necesidades, más allá de las funciones básicas descritas arriba. Con el objeto de ofrecer una guía para quienes las necesiten, ha elaborado una lista con el top 5 de espumas más destacadas de su catálogo.

Las indicadas para quienes buscan más volumen, definición e hidratación La primera que menciona en su lista es la Inahsi Define & Shine Volumizing Styling Foam, cuyos beneficios principales son 3. Este producto incrementa el volumen de la cabellera, combate el encrespamiento y, en tercer lugar, proporciona brillo adicional. Los expertos de Boutique Curly señalan que su principio activo es el extracto de baobab, que además repara los daños ocasionados por los rayos UV.

El segundo producto en la lista es Divina Mousse Voluminizador, de la firma italiana Divina BLK. Es apto para todo tipo de cabellos ondulados, rizos o crespos y combina el volumen con la ligereza. El extracto de goji actúa para proporcionar definición, pero sin la rigidez característica de otros productos similares.

En la lista sigue Mielle Organics Pomegranate & Honey Curl Defining Mousse with Hold. Se trata de una espuma elaborada a base de miel, aceite de jojoba, aloe vera, manzana y extracto de granada. Su mayor atributo es que ofrece una gran fijación sin dejar el pelo pegajoso. Es un poderoso hidratante que además deja un olor muy agradable al usarlo.

Los recomendados para una cabellera más nutrida, hidratada y con cuerpo Boutique Curly también a incluído en este top 5 la espuma Flora & Curl Style Me Sweet Hibiscus Curl Volumizing Foam. Es un producto especialmente diseñado para aportar volumen, cuerpo e hidratación. Con apenas dos aplicaciones, su fórmula se activa y mejora inmediatamente la textura del cabello. Además, su fórmula es muy apropiada porque no contiene alcohol.

Por último, pero no menos importante, está la espuma Creme of Nature Argan Oil Style & Shine Foaming Mousse. Como su nombre lo indica, la base de su fórmula es el aceite de argán. Es un producto indicado para aquellas personas que buscan un peinado con apariencia natural. Añade brillo, controla el encrespamiento, nutre e hidrata.

Los expertos de Boutique Curly aseguran que todas las fórmulas de este top 5 han sido evaluadas y certificadas bajo estrictos controles de calidad. Para ello, cada uno de los fabricantes ha utilizado la última tecnología en sus laboratorios. Gracias a esto, han logrado desarrollar productos naturales y orgánicos que no son agresivos para el cabello.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.