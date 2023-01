Beneficios de implementar la inducción dual invisible de Cloen

Algunas de las empresas más importantes en el sector de la cocina ya han apostado por la mejora de sus productos a través de la implementación de la tecnología de la inducción dual de Cloen. A diferencia de las cocinas convencionales, aquellas que incorporan esta metodología son capaces de transferir calor al recipiente empleado a través del contacto del metal con el campo electromagnético, esto se puede traducir como que esta tecnología permite que un recipiente se caliente sin que lo haga la superficie sobre la cual está colocado.

La empresa valenciana Cloen ha llevado esta tecnología mucho más allá, creando una línea de inducción invisible dual para cocinas, que incorpora encimeras capaces de disimular al 100% su sistema de inducción. Pero no es esto únicamente lo que hace de estos productos algo interesante, pues han patentado la totalidad de una tecnología que además permite la transmisión de electricidad a electrodomésticos en el mismo sistema, pudiendo cocinar con una sartén en la misma superficie donde se enciende por contacto desde una batidora, exprimidor, tostadora, robot de cocina entre otros.

Uso de la inducción dual en la cocina invisible El constante avance de los sistemas para cocinar ha generado muchas dudas en los usuarios que lo desconocen. Para responder a todas las interrogantes, Cloen detalla los datos básicos de la inducción dual que se usa en la cocina invisible. La tecnología desarrollada por la marcano incorpora ni cables ni baterías, permitiendo de este modo que el espacio quede completamente limpio y libre de elementos que lo entorpecen. Este tipo de encimeras, implementa la conexión inalámbrica de la marca llamada Cloen Cordless Techonology, donde los electrodomésticos a emplear tienen una gran capacidad de energía que alcanza hasta los 2200 vatios de transmisión.

Si bien la inducción es un sistema que lleva años en el mercado, Cloen fue la primera compañía en España que patentó este tipo de encimera dual invisible (cocción y electricidad en el mismo elemento). Es el primer producto que permite la cocción por inducción al mismo tiempo que la transmisión de electricidad directa a los electrodomésticos sin necesidad de cables ni baterías, además del modo más cómodo posible: todo en la misma encimera.

Los electrodomésticos a emplear en estas encimeras también han sido desarrollados por Cloen, y se espera que empiece a aterrizar una gran variedad de pequeños aparatos electrodomésticos capaces de funcionar con Cloen Cordless Technology próximamente.

Beneficios de implementar la inducción dual invisible Tal y como se puede imaginar, este tipo de sistema supone una revolución a diferentes niveles en las cocinas de todo el mundo, ya que combinan la funcionalidad con el diseño. Los equipos de inducción dual de Cloen ofrecen una alta seguridad dado que las placas solamente se activan con el contacto del electrodoméstico, generando así una relación directa entre ambos productos y evitando que se produzcan intercambios de energía entre la placa y otro objeto no compatible con Cloen Cordless Technology. Además, se reduce la probabilidad de quemaduras y de lesiones provocadas por el calor, ya que al tratarse de transmisión de calor mediante el campo electromagnético se evita que la superficie se caliente, sino que solamente habrá adquirido el calor de la cocción la sartén, la olla o el utensilio de cocina compatible que se haya empleado.

Otra de las ventajas destacables de esta tecnología es que al ser un producto que funciona por contacto entre la placa y el electrodoméstico o el utensilio, ofrece un ahorro de energía considerable en comparación con las placas eléctricas convencionales.

Un punto a considerar cuando se estudia qué opción es la mejor a la hora de instalar en la cocina, es el de la limpieza, pues si no se tiene en cuenta y se elige un producto de difícil acceso, puede resultar una tarea tediosa la de eliminar los restos de la superficie tras el proceso de cocinado. Con la tecnología de Cloen Cordless Techonology, la limpieza es sencilla, ya que al tratarse de una placa de porcelana lisa de la cual no hay fogones que sobresalen, no hay ninguna dificultad para eliminar los desperdicios resultantes.

Otra de las ventajas que ofrecen estos sistemas es el de la belleza y la elegancia estética que suponen frente a los sistemas convencionales. El diseño (cuya superficie es personalizable y adaptable a los gustos del consumidor) posee un acabado estético, sencillo y de vanguardia, que, además al no tener cables de por medio, hace que se mantenga la armonía de las superficies lisas.

Su panel de control oculto es el indicativo de la sencillez de uso del producto, pues está adaptado para que sea intuitivo y fácil de comprender y de usar por el usuario final. La cocción y los procesos de elaboración de alimentos nunca fueron tan sencillos como con Cloen Cordless Technology.

El futuro ya ha llegado de la mano de Cloen con la tecnología Cloen Cordless Technology Si se busca la modernidad y la funcionalidad al mismo tiempo hay que hablar del concepto de la innovación. Es el objetivo perseguido por multitud de compañías de gran relevancia en el panorama actual, y Cloen, con su tecnología patentada Cloen Cordless Technology, pretende acercar dicha innovación a los hogares de todos sus usuarios.