Envitec ofrece máquinas de limpieza industrial que funcionan con vapor para reducir el agua

El agua potable es un recurso limitado e indispensable para la supervivencia de los seres vivos, por lo que debe administrarse bien a fin de garantizar que todos tengan lo suficiente para cubrir las necesidades y proteger el medio ambiente. Al observar un mapa del mundo, se puede comprobar que gran parte del planeta está formado por agua. Sin embargo, solo un tercio del agua dulce está disponible para el consumo humano. Es por esto que muchos países y empresas han comenzado a utilizar mecanismos para reducir su uso. Un ejemplo de ello es emplear el vapor para realizar la tarea de limpieza industrial. En este sentido, Envitec es una empresa que cuenta con especialistas en todo tipo de maquinaria de limpieza industrial. Su objetivo es ofrecer no solo sistemas de limpieza industrial sino un servicio completo de asesoramiento para que los clientes puedan obtener la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

Una empresa orientada en la limpieza industrial Envitec es una compañía, situada en la región de Murcia y en Valencia, especializada en la venta, el alquiler y el servicio técnico de maquinaria de limpieza industrial. Dentro de sus servicios ofrece un catálogo variado de diferentes tipos de máquinas. En primer lugar, se pueden encontrar múltiples modelos y tamaños de fregadoras industriales que se adaptan a todo tipo de espacios. Del mismo modo, también pone a disposición de sus clientes barredoras industriales clasificadas en función de si son manuales o de motor. Las primeras son la solución ideal tanto para hogares con patio o jardín como para comercios. En cambio, las de motor son maquinarias de gran formato que se utilizan para la limpieza de grandes espacios como centros comerciales, parkings o estaciones de tren o autobús. Siguiendo la misma línea, Envitec también ofrece otro tipo de máquinas para limpiar superficies de gran extensión como son las aspiradoras y vaporetas. Por otro lado, la empresa también dispone de hidrolimpiadoras que se usan para desinfectar áreas exteriores y objetos propensos a acumular suciedad. A su vez, también cuenta con máquinas rotativas que se emplean en el cristalizado y abrillantado de suelos de todo tipo, como terrazo, mármol, cemento, etc.

Los principales clientes de Envitec son empresas de limpieza, compañías con naves industriales, comercios con atención al público y entidades públicas y privadas con grandes superficies de terreno como parkings, centros comerciales o estaciones ferroviarias.

Cómo funcionan las máquinas de Envitec El vapor se ha convertido en el principal aliado de la limpieza industrial a fin de proteger el medioambiente, ya que reduce el consumo del agua en un 90%. Para ello, Envitec ofrece fregadores industriales que cuentan con un generador de vapor seco que puede utilizarse tanto para la limpieza como la desinfección. El calor y la presión del vapor provocan una potente fórmula de limpieza que elimina la suciedad, el aceite, el alquitrán, los excrementos de pájaros y la savia de los árboles, entre muchos otros. Por otro lado, ofrece sensores especiales de “zona tranquila” para lograr un mejor control del líquido y nivel de gas, dentro de la caldera, y asegurar así, un trabajo continuo sin problemas de sobrecalentamiento.

Envitec no solo dispone de una gran variedad de maquinarias para la limpieza industrial que ayudan a reducir el uso del agua, sino que también ofrece un servicio de asesoramiento completo que se adapta a la necesidad de cada cliente.



