Preparación para el examen PPER, con la plataforma de estudio Aula PPER Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

Realizar el examen PPER es fundamental para obtener el certificado de especialidad, otorgado por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM). En este consta que una persona está capacitada para trabajar profesionalmente como instructor de Patrón de Navegación Básica (PNB) y Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER). La mencionada prueba, que es de tipo test, tiene un grado de complejidad, porque engloba 30 preguntas específicas que deben responderse en un tiempo máximo de una hora. Para estar preparado en la realización de la misma es necesario acudir a una plataforma de estudio como Aula PPER, ya que ofrece una formación óptima.

Prepararse para el examen PPER con la ayuda de Aula PPER Aprobar el examen PPER es un gran reto para muchas personas, ya que hay que responder mínimo el 60% de las preguntas del test. Para lograr el objetivo, lo más recomendable es recibir una buena preparación. Una de las alternativas es acudir a la plataforma Aula PPER, la cual destaca por utilizar un método efectivo.

En el mencionado portal hay una aula virtual para que los usuarios estudien y descarguen los temas de la prueba, los cuales están actualizados según cada convocatoria. Además, hay múltiples ejercicios, test dinámicos, fichas de apoyo, mapas mentales y esquemas prácticos, entre otras herramientas de estudio, que resultan de gran ayuda para reforzar el aprendizaje.

Un aspecto a destacar es que la plataforma se adapta a varios idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán. Del mismo modo, Aula PPER también se acomoda a los individuos que tienen una disponibilidad limitada y, por ello, el curso está a su disposición las 24 horas. Para estudiar solo se necesita un ordenador, móvil o tablet.

Otra de las ventajas que ofrece el portal educativo es la oportunidad a todos los alumnos que hayan aprobado el examen PPER y tengan su respectivo certificado, formar parte de su bolsa de trabajo.

Recomendaciones en la prueba oficial para Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo A fin de aprobar la prueba oficial para Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo lo más importante es haberse preparado previamente. Sin embargo, hay otros aspectos a tener en cuenta para que el día del examen todo salga bien.

En el momento de responder las preguntas es clave mantener la calma, pues la angustia y la ansiedad pueden jugar una mala pasada. En este sentido, un consejo que recomiendan es responder primero las teóricas y luego las prácticas. Durante la prueba también puede ocurrir que haya una pregunta que no aparece en el temario. Pese a ello, es crucial mantener la calma y no perder el control de la situación. Una sugerencia de gran utilidad, en este caso, es responder todas las preguntas que se dominen y dejar las dubitativas para el final.



