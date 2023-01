Amplia variedad de bengalas para eventos en Petardos AM Emprendedores de Hoy

Las Bengalas de fuego frío mantienen su puesto como uno de los productos más buscados para las salas de fiesta y discotecas, así como los particulares para celebrar fechas especiales, ya sean cumpleaños, el cierre del año u otros eventos más ocasionales como bodas, bautizos o graduaciones.

Petardos AM es una compañía experta en la distribución de todo tipo de artículos pirotécnicos en sus distintas variaciones y, aunque cuentan con tres tiendas físicas en Málaga y Córdoba, hacen envíos de ciertos productos alrededor de todo el territorio español de forma sencilla.

Bengalas de fuego frío y las de siempre. Las bengalas de fuego frío, son un tipo de bengalas que, al encenderlas producen un chorro de chispas de unos 40cm, que no queman si no inciden directamente. Estas bengalas en un principio fueron diseñadas para ponerlas encima de pasteles sustituyendo o complementando las tradicionales velas de cumpleaños.

Posteriormente, se pensó en emplearlas a la hora de presentar botellas de champagne u otros licores en los privados de las discotecas y salas de fiesta. Siendo en la actualidad el mayor reclamo para este tipo de bengalas. Suponiendo una venta desestacionada para uno de los productos estrella más importante y de más venta en los establecimientos de Petardos Am.

Las salas de fiesta y discotecas, suponen en la actualidad el 98 % las ventas de este tipo de bengalas, ya que son utilizadas prácticamente en todos los establecimientos de España, así como de cualquier parte del mundo.

Hay un catálogo muy completo de bengalas de fuego frío, en diferentes colores, incluso unas que su chorro hace cambios en diferentes colores. También disponen de las bengalas tradicionales para que cada uno utilice las bengalas que crea más conveniente. De este tipo de productos dentro de la tienda online de Petardos AM. Los productos principales y de más demanda son las baterías, fuentes y cohetes así como las bengalas sin humo, pero tienen todo tipo de petardos y truenos, así como tracas, girasuelos, cohetes, confeti, farolillo y muchos más. A su vez, también tienen lo que llaman lotes, que son paquetes de productos que pueden crearse de un solo tipo o con mucha variedad, dependiendo de cuál quiere adquirir el cliente.

Uno de los mejores beneficios con los que cuenta esta distribuidora es que cuentan con un largo listado de videos que demuestran cómo funciona cada uno de los productos que comercializa. Allí, se muestra cómo funciona cada uno de ellos, qué colores pueden producir y por cuánto tiempo mantienen sus efectos. Todo esto le da un toque de calidad sobre otras ofertas que hay en el mercado.

Los servicios de Petardos AM Esta compañía no solo es reconocida por los diferentes productos que ofrece o por la forma tan sencilla en como permiten hacer compras en su página web. A su vez, durante el año lanzan diferentes ofertas. Ahora mismo, tienen ofertas de 6×3, 3×2 y el segundo producto a mitad de precio. Además, hay un descuento de hasta el 70 % para compras en mayor cantidad.

En caso de que se quiera comprar en su tienda, se puede ir a las tiendas físicas de Málaga y de Córdoba en caso de que se necesiten con urgencia. Sin embargo, también resaltan sus canales digitales y de contacto. Sus envíos tardan entre 24 y 48 horas y los compradores los reciben en la puerta de su hogar después de hacer la transacción. Todo mediante su carrito digital o contactándoles directamente a través de su número de teléfono y WhatsApp.

En conclusión, los petardos, truenos y resto de fuegos artificiales siguen siendo una gran elección para celebrar entre las personas alrededor del territorio español. Sin embargo, contar con un lugar de confianza para adquirir esta clase de productos tan específicos es fundamental, como lo es Petardos AM por su experiencia y por las grandes facilidades de compra que ofrece. Eso incluye no solo sus descuentos, sino también los diversos canales de compra que ofrece.



