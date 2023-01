Las claves de una exitosa migración a la nube Emprendedores de Hoy

La era digital ha llegado para transformar los modelos de negocio en las empresas, exigiendo la incorporación de nuevas herramientas de tecnología difíciles de comprender si no intervienen especialistas en la materia.

En este año 2023, las inversiones en soluciones y servicios cloudsiguen posicionándose como una prioridad para las empresas. Esto se debe a su capacidad de crear valor, mejorar la competitividad y la agilidad empresarial, reducir costes operativos y acelerar el proceso de transformación al facilitar el acceso y la integración de nuevas tecnologías.

En este sentido, Beservices es una consultora tecnológica transversal especializada en sistemas y datos, cuyo objetivo es asegurar el crecimiento de sus clientes a través de la optimización de los procesos tecnológicos. Para asegurar el éxito en los procesos de migración, Beservices ha creado un servicio de consultoría y migración cloud que permite aumentar el valor de las infraestructuras cloud actuales, además de migrar y modernizar aplicaciones a la nube o crear puestos de trabajos digitales en un entorno de nube privada, híbrido o multicloud.

Entre sus iniciativas, destacan los pasos a seguir para el desarrollo de una migración a la nube. La empresa explica cómo hacer y por dónde empezar para obtener buenos resultados.

Las dos primeras claves en el proceso de migración a la nube. La tarea de migrar datos, procesos y aplicaciones a la nube es un desafío que puede presentar dificultades para una empresa que no posee el conocimiento tecnológico necesario. Es por eso que se requiere de una metodología y un equipo de especialistas capaces de evitar cualquier error que pueda ocurrir en el procedimiento.

El servicio de migración cloud de Beservices está diseñado para facilitar la transición a la nube desde un entorno local o mediante otro proveedor. En su fase inicial, se realiza una auditoría para certificar las condiciones de infraestructura y conocer el mecanismo de entrega de las aplicaciones y servicios a los usuarios. Esta investigación permite obtener información valiosa para la elaboración del entorno como el tráfico de red, recursos utilizados y versiones de sistema operativo.

Beservices detalla los servicios contratados y el trabajo a realizar, ofreciendo al cliente una visión integral y transparente del proyecto. De esta manera, el cliente tiene una comprensión clara de lo que se espera lograr y cómo se llevará a cabo la migración.

Conocer los requisitos técnicos como los objetivos comerciales, clave para una migración a la nube exitosa A la hora de planificar una migración, es tan importante conocer los requisitos técnicos para migrar las aplicaciones y servidores a la nube como los objetivos comerciales y estratégicos de la compañía. De esta forma, es mucho más fácil planificar la migración, decidir dónde se ubicarán las cargas de trabajo, qué tipo de servicio es más conveniente, planificar próximos pasos de mejora, etc.

Tras cumplir con estos pasos iniciales, se procede a la migración en sí misma. Beservices utiliza un enfoque de migración que permite a los clientes ir validando y probando cada paso antes de continuar con el siguiente. Esto ayuda a garantizar que la migración se lleva a cabo de manera segura y sin interrupciones en los servicios de negocio. Beservices busca alcanzar una migración transparente que permita frenar la actividad durante la menor cantidad de tiempo posible.

Una vez completada la migración, Beservices proporciona un servicio de soporte para ayudar a los clientes a adaptarse a su nueva infraestructura cloud. Esto incluye la formación de los empleados para que puedan utilizar al máximo las nuevas herramientas y servicios, así como la monitorización y el mantenimiento de la infraestructura cloud para garantizar su correcto funcionamiento.

Con más de 400 clientes atendidos y más de 100 proyectos realizados, Beservices ayuda a los clientes en cada paso del proceso, desde la auditoría inicial hasta el servicio de soporte posterior a la migración, para garantizar una transición exitosa a la nube y aprovechar al máximo sus beneficios. Con Beservices, las empresas podrán mejorar su competitividad y agilidad empresarial, reducir costos operativos y acelerar el proceso de transformación digital.



