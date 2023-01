Deporastur, el servicio para el control de plagas Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La presencia de insectos y otras plagas dentro de los hogares, locales y edificios, puede representar un grave problema si no se toman medidas para controlarlos.

Una de las características de las plagas es su rápida proliferación, por lo cual no solo es importante actuar a tiempo, sino utilizar tratamientos efectivos para que puedan ser eliminadas de raíz.

En este sentido, resulta conveniente contratar a una empresa especializada en el área, como Deporastur, que ofrece servicios de control de plagas, desinfección, desratización y desinsectación.

Los servicios de control de plagas que ofrece Deporastur Deporastur es una empresa dedicada a los tratamientos de desinfección e higiene que cuenta con más de 20 años ofreciendo soluciones efectivas para viviendas, locales y comunidades de propietarios, entre otros.

Se especializan en diferentes servicios de limpieza que incluyen el control de plagas, desinfección, desratización y desinsectación. En cuanto a la desinfección, el equipo de Deporastur utiliza productos que matan eficientemente todo tipo de bacterias y virus, pero que no son nocivos para la salud de las personas y mascotas.

Por otro lado, para la desratización ofrecen dos servicios: la desratización pasiva, que se basa en impedir el acceso de los roedores a los lugares y en realizar una limpieza profunda para eliminar insectos, comida y cualquier cosa que pueda atraerlos. Por su parte, la desratización activa, la cual ataca directamente a los roedores con rodenticidas de última generación y efecto retardado, trampas con cebo y otros medios para su eliminación directa en cualquier tipo de instalación. Otros servicios de Deporastur son la desinsectación, con la cual acaban con cucarachas y otros insectos contaminantes, los sistemas antipalomas y el tratamiento de la madera.

Importancia del control de plagas Son muchos los estudios que demuestran que se invierten grandes cantidades de dinero en la eliminación de plagas invasoras.

Este hecho demuestra que el problema de las plagas no solo es un tema que afecta la salubridad pública, sino la economía de los países, comunidades y familias. En este sentido, es fundamental utilizar medidas de control preventivo para evitar que los insectos y plagas lleguen e invadan las viviendas y edificios, empezando por mantener los lugares limpios y tomar medidas higiénicas básicas. Además, es esencial actuar inmediatamente al notar la presencia de cualquier plaga.

Por tal razón, los servicios de control de plagas, desinfección, desratización y desinsectación que ofrece Deporastur son una excelente opción, ya que no solo pueden limpiar y desinfectar cualquier espacio, sino establecer las medidas de control, prevención y eliminación de cualquier plaga desde la raíz.

Deporastur presenta servicios de control de plagas de calidad y alta efectividad, con un precio asequible.



