¿Se pueden heredar los seguros de vida?, por PuntoSeguro

Los seguros de vida son muy utilizados en todo el mundo porque permiten al beneficiario proteger la supervivencia o vida financiera de su familia en caso de que el mismo fallezca. El beneficiario designa al asegurado, cuyo nombre estará plasmado en el contrato que se realiza con la aseguradora. Actualmente, existen en España muchas empresas de seguros de vida y las personas y empresas deben buscar aquellos que cubran lo que necesitan. PuntoSeguro es una plataforma que encarga de comparar todos estos seguros para ayudar a sus usuarios a encontrar aquel que mejor se adapte a sus necesidades.

¿Es posible heredar un seguro de vida? Cuando se explica lo que es un seguro de vida muchas personas suelen interpretar el mismo como un patrimonio que puede ser traspasado a otros miembros del entorno familiar. PuntoSeguro explica que es crucial entender que este tipo de seguros no funcionan como herencias. Los herederos del tomador(quien firmó el contrato y pago la prima) y del asegurado no son beneficiarios del seguro de vida, salvo que así se fije expresamente en la póliza. Incluso si el tomador fallece por cualquier razón, sus herederos no podrán contar con los beneficios del seguro de vida que se le fue asignado. Es importante que las personas tomen en cuenta esto antes de contratar un seguro de vida y no confundan el término de sucesiones y donaciones por muerte con herencia tras muerte. La indemnización de un seguro de vida tampoco se incorpora al patrimonio del tomador, a menos que no se haya designado un beneficiario ni sea posible determinarlo.

Los herederos y la indemnización de un seguro de vida En un seguro de vida, los herederos legítimos no pueden recibir ningún tipo de compensación si no se encuentran registrados como beneficiarios en el contrato con la aseguradora. La razón de esto es que este producto no es considerado un bien o derecho del fallecido, por lo que no puede ser dividido, heredado o prestado. Por supuesto, es importante mencionar que las primas o cuotas realizadas por el asegurado si pueden ser reclamadas en caso de que el pago de estas haya perjudicado los derechos del mismo. PuntoSeguro también explica que cuando el beneficiario de la indemnización es un heredero del asegurado, el dinero recibido no se incluye en su inventario. Por supuesto, un heredero puede renunciar a una herencia y aun así cobrar la indemnización del seguro de vida. Esto puede ocurrir pese a que una persona no sea capaz de pagar por los impuestos y demás costes de una herencia.

Con PuntoSeguro, los usuarios pueden comparar hasta 15 seguros de vida en menos de 1 minuto desde un dispositivo móvil u ordenador conectado a Internet. Además, la compañía ofrece ahorros significativos por año para quienes utilizan su app PuntoSeguro Fit mientras caminan o corren.