La Gestoría Jáuregui agiliza el proceso para adquirir la nacionalidad por residencia

En España, existen cuatro procedimientos para que un ciudadano extranjero pueda obtener la nacionalidad española. El más común es la nacionalidad por residencia, una forma que exige la residencia del solicitante en España durante un tiempo y en las condiciones legalmente previstas. Gestionar este tipo de trámites puede ser complicado si no se cuenta con los conocimientos necesarios. En este sentido, lo más recomendable es contar con la ayuda de expertos, como es el caso de Gestoría Jáuregui. La firma se caracteriza por obtener la concesión en un plazo y coste menor, en comparación con otros colectivos que realizan este trámite, o si el interesado inicia el procedimiento a título particular ante el Ministerio de Justicia. En este último caso, el plazo de resolución se alarga de manera considerable.

¿Cuándo se puede solicitar la nacionalidad por residencia? Solicitar la nacionalidad por residencia es la opción más viable para los extranjeros que llegan a España con la intención de trabajar. En primera instancia, solo podrán obtener un permiso temporal durante un año y la posibilidad de renovarlo. Después de los cinco años, podrán solicitar el permiso de residencia permanente y, cumplidos los 10 años en el país, tendrán derecho a adquirir la nacionalidad.

Ahora bien, en caso de que el extranjero haya entrado al país bajo el estatus de refugiado, solo deberá esperar cinco años para presentar su solicitud de nacionalidad. Por otro lado, si proviene de cualquier país de Latinoamérica, Guinea Ecuatorial, Portugal, Filipinas o Andorra, el tiempo de espera se reduce a los dos años y no tendrá que renunciar a su nacionalidad anterior. Es decir, podrán tener una doble nacionalidad.

Dentro de esta modalidad, el recuento de años inicia cuando el extranjero obtiene su primera tarjeta de residencia. No cuentan los meses o años que pase como extranjero irregular. Aparte de ello, otro requisito es que tendrá que vivir ese periodo de tiempo en el territorio español ininterrumpidamente, pudiendo ausentarse tres meses como máximo.

La asesoría de expertos es clave para agilizar el proceso Contar con una gestoría administrativa especializada en el sector, como Gestoría Jáuregui, permite a las personas saber si son candidatos para optar por la nacionalidad por residencia. Asimismo, ofrece orientación durante todo el proceso de solicitud y ayuda con los trámites. De este modo, es posible minimizar los errores y evitar pérdidas de tiempo.

En Gestoría Jáuregui son conscientes de la importancia que tiene el proceso de nacionalización para cualquier ciudadano extranjero. Por este motivo, garantizan el apoyo por parte de un equipo de expertos de primer nivel, capaces de resolver todas las dudas y ayudar durante todo el proceso de solicitud de nacionalidad.



