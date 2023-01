OROC da la bienvenida al 2023 con una de las promociones más brillantes del mercado Emprendedores de Hoy

Mientras que algunas compañías de telecomunicaciones aplican una subida en sus tarifas de telefonía móvil, el operador OROC ofrece de nuevo una propuesta disruptiva dando la bienvenida a este 2023 con una promoción atractiva respecto a otras empresas. Su nueva campaña “Año Nuevo, Promo Nueva” ofrece 350 GB y llamadas ilimitadas por 15 €/mes durante cinco meses a aquellos que porten su línea a la compañía. Pasado este periodo, el usuario dispondrá de 100 GB más llamadas ilimitadas por el mismo precio con impuestos incluidos.

La compañía de telefonía OROC lidera el ranking de las mejores ofertas en telefonía móvil del mercado nacional. Cuenta con promociones rompedoras tanto para la captación de nuevos clientes como para la fidelización de usuarios, que se dirigen en sentido contrario al resto de las tarifas de otras telecos. Mientras otras compañías encaran el nuevo año con subidas directas en tarifas y la supresión de promociones, OROC propone una de las mejores tarifas en telefonía móvil.

Este operador se caracteriza por caminar de la mano junto a sus usuarios, arrimar el hombro y ayudar en tiempos difíciles como los de hoy. “Según las previsiones de los expertos economistas, parece que este año no entraremos en recesión; sin embargo, se espera un primer trimestre complicado. Es momento de arrimar el hombro, aguantar y no subir precios, aunque sea la tendencia en el sector. En OROC, resistimos frente a la subida generalizada de tarifas en toda Europa. Queremos estar al lado de los nuestros y también de aquellos que quieran mejorar las condiciones de su tarifa de móvil y el coste que supone su factura mensual, sin perder un ápice de calidad en el servicio”, comenta la directora de Marketing de OROC, Inmaculada Tenor.

Año Nuevo, Promo Nueva La nueva campaña de OROC arrancó el pasado 15 de enero y estará vigente hasta el próximo 25 de junio para portabilidades realizadas en ese periodo. Una vez que el usuario cumpla los cinco meses de disfrute de esta tarifa dispone de varias opciones. Continuar con esta tarifa que bajará a 100 GB por el mismo precio o cambiar a otra de las tarifas móvil que la compañía tenga vigente sin restricciones de ningún tipo. El usuario puede estar tranquilo, pues la política de este operador se basa en mejorar sus tarifas incrementando los datos ofrecidos sin subir los precios.

Además, si así lo desea, el cliente es libre para irse de la compañía sin penalizaciones. Otra ventaja de esta campaña. Los usuarios que porten su línea a OROC no tienen compromiso de permanencia. Todo ello hace que actualmente el operador sevillano cuente con una de las mejores ofertas en telefonía móvil a nivel nacional, pues los 350 GB de datos que ofrece son comparables con la mayoría de las tarifas de datos ilimitados de uso responsable.



