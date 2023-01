Las claves para mejorar la motivación en el trabajo, según Helpers Speakers Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de enero de 2023, 12:34 h (CET)

Motivación es, literalmente, tener un motivo. Enero es el mes por excelencia de los buenos propósitos: dejar de fumar, hacer ejercicio, aprender un idioma, apuntarse a clases de oratoria… La lista es interminable. Pero igual de importante es encontrar la motivación en el entorno laboral, clave en el rendimiento y el bienestar. Si la persona no está feliz, el trabajador tampoco lo estará.

Ya se sabe que «empleados felices, empresas rentables». Y no es una leyenda urbana. Cuando los empleados están motivados repercute directamente en el rendimiento y, a su vez, en la cuenta de resultados de la empresa gracias a una mayor productividad.

Por otro lado, cuando los trabajadores carecen de motivación, pueden sentirse desengañados y desmotivados, lo que puede llevar a una disminución en su rendimiento y un aumento en la tasa de absentismo, no solo físico, sino también mental. Además, la falta de motivación en el trabajo contribuye al aumento de la tasa de rotación de personal, aumentando los costes en selección, formación y pérdida de productividad temporal.

Es importante que las empresas tengan también sus buenos propósitos de año nuevo y tomen medidas para asegurar que sus empleados estén motivados y comprometidos con su trabajo. Una forma de hacerlo es mediante subidas de salario, pero es la forma más cara y menos efectiva en el tiempo.

Otra forma de hacerlo es mediante la implementación de conferencias de motivación y actividades de team building. No solo por los buenos resultados que se obtienen con el ponente adecuado, sino porque los empleados ven que la empresa se preocupa por ellos y se esfuerza en mantenerlos contentos. Sobre estas buenas prácticas opina Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, referente de las agencias de motivación: «Las conferencias de motivación proporcionan a los trabajadores las herramientas y el conocimiento necesario para desarrollar una mentalidad positiva y mantener una actitud adecuada en el trabajo. También ayudan a los trabajadores a identificar y comprender mejor sus fortalezas y debilidades, y a desarrollar estrategias para superar obstáculos y alcanzar sus metas, en este sentido las charlas de deportistas siempre son un acierto, como Pedro García Aguado, Edurne Pasabán, David Meca, Paul Montiel «El Hombre de Titanio», Luis Pasamontes, Pirri «Esgrima» o el boxeador Sergio «Maravilla» Martínez entre otros».

Las actividades de team building, por otro lado, pueden ayudar a fomentar la cohesión del equipo, mejorar la comunicación y la colaboración en el trabajo. Estas iniciativas pueden incluir actividades al aire libre, juegos de rol y ejercicios de resolución de problemas. Raquel comenta que una de las más demandadas son los «caminos de salud», paseos conscientes por el monte acompañados de la prestigiosa psicóloga Alejandra Vallejo Nágera, cuya demanda ha crecido exponencialmente a raíz de la pandemia, por la necesidad de desconexión, buscando entornos seguros al aire libre y gestionar la ansiedad y el estrés.

Además de mejorar el rendimiento y la productividad de los trabajadores, la motivación y el trabajo en equipo tienen un impacto positivo en el ambiente laboral en general. Cuando los trabajadores se sienten motivados y valorados, es más probable que disfruten de su trabajo y se sientan más comprometidos con su empresa.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers, explica que hay muchas formas de motivar a los trabajadores, y lo que funciona para una persona no puede ser efectivo para otra. Sin embargo, hay algunos factores comunes que suelen ser importantes para la mayoría de las personas. Jesús explica que la auténtica revelación del 2022 fue Ángel Rielo «El Feliciólogo» y, sin duda, este año va a ser el de su consagración. Habla de felicidad, pero desde el humor y el amor. Es monologuista, empresario, escritor, actor y cantante, «con lo que no hay nada ahora mismo igual en el mercado».

Propósito y significado Muchas personas encuentran motivación en el sentido y el propósito de su trabajo. Si siente que su trabajo tiene un impacto positivo en la vida de las personas o en el mundo en general, esto puede ser un gran motivador.

Desafío A muchas personas les gusta sentir que están aprendiendo y desarrollándose en su trabajo. Si se les da la oportunidad de enfrentar desafíos y superarlos, pueden sentirse más motivados.

Reconocimiento Recibir elogios y reconocimiento por el buen trabajo realizado puede ser un gran motivador para muchas personas.

Autonomía A muchas personas les gusta tener control sobre su trabajo y cómo lo realizan. Si se les da la oportunidad de tomar decisiones y ser responsables de su propio trabajo, pueden sentirse más motivados.

Equilibrio entre trabajo y vida personal A muchas personas les gusta tener un buen equilibrio entre su vida laboral y personal. Si una empresa ofrece opciones de trabajo flexibles y apoya a sus empleados en el cuidado de sus responsabilidades personales, puede ser un gran motivador.

Es importante tener en cuenta que la motivación no es algo que se pueda «dar» a los empleados. En lugar de eso, es algo que las personas deben encontrar por sí mismas. Sin embargo, hay muchas cosas que las empresas pueden hacer para fomentar la motivación de sus empleados. Algunas ideas incluyen los aspectos siguientes.

Establecer objetivos claros y medibles Así los colaboradores tienen una mayor comprensión de lo que se espera de ellos y pueden sentirse más motivados al trabajar para alcanzar esos objetivos.

Ofrecer oportunidades de aprendizaje y desarrollo De esta forma, los empleados pueden sentir que están progresando y creciendo en su trabajo, lo que puede ser un gran motivador. Jesús Ripoll hablaba del boom que han experimentado las conferencias tecnológicas sobre Inteligencia Artificial y Metaverso. Lo malo, explica Jesús, «es el intrusismo/oportunismo de muchos. Nosotros contamos con Pedro Mújica, un referente de verdad desde hace muchos años».

Reconocer y recompensar el buen trabajo Para que los empleados pueden sentir que su trabajo es valorado y apreciado, lo que puede ser un gran motivador.

Proporcionar un buen entorno de trabajo y los medios adecuados Las relaciones humanas son una de las claves más importantes. Si las relaciones entre todas las personas de la empresa fluyen, se tratan como humanos, con humor, respeto y espíritu de equipo, todo lo demás mejora.

En definitiva, hay unos básicos que cumplir en toda empresa que aspire a mejorar el bienestar de sus empleados y así su productividad y sus resultados. Una vez cumplidos esos básicos, nada mejor que complementarlos con el salario emocional y los chutes de motivación que suponen las conferencias de Helpers Speakers.



