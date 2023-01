Una reflexión sobre la Naturopatía

Según la Escuela Internacional Naturopatía, hablar de la carrera de Naturopatía es hablar de cómo vivir más y mejor.

¿Cómo se consigue? Se necesita profundizar en los recursos propios. En los recursos biológicos, también en los psicológicos y para aprovechar todos los suministros naturales que abundan en el planeta. Estos suministros actúan como piezas de recambio para mantener al individuo a punto. Y si no cómo se explica la supervivencia durante millones de años.

Para EINATUROPATIA, “cuanto más te alejas de LA NATURALEZA, cuanto más te alejas de TU NATURALEZA, peor será tu calidad de vida y lamentablemente acelerarás tu final”.

Afirman que Naturopatía es conocerse, conocer el propio entorno natural, y aprender las estrategias que se necesitan para sacar el máximo partido a la vida. El estado natural del ser humano es saludable, con energía y con alegría. Solo queda mirar cómo los animales en la naturaleza juegan y se divierten una vez cubiertas sus necesidades primarias.

Recalcan que las personas no son simplemente un cúmulo de células agrupadas, especializadas y con una funcionalidad concreta. Son eso y mucho más. Y así aborda la Naturopatía el equilibrio de la persona, con la riqueza de matices propios de su condición.

¿Es posible una carrera de Naturopatía? Son tantos los conocimientos, las experiencias, los resultados (públicos y privados) y los beneficios… Es una actividad tan útil para cualquier estrato de la sociedad que es justo otorgarle el rango que merece.

No necesita el apellido «universitaria» para saber el rango que corresponde, afirman. Hay tantos intereses creados para otorgar o no la categoría de universitaria que francamente mejores serán los resultados si no llega a serlo nunca, afirma su directora.

Son muchos los países donde la Naturopatía está ya regulada académicamente: Suiza, Canadá, Chile, USA, Puerto Rico, Inglaterra, Alemania, Portugal…, etc. Pero a pesar de haber logrado dar ese paso, no ofrecen el mejor currículo para el futuro naturópata. La Naturopatía, para ser útil, debe funcionar y eso va a depender de qué estrategias aprenda un naturópata.

Pero entonces, ¿qué se entiende por carrera? Se define “carrera” a los estudios y capacitaciones que una persona debe cursar con éxito para acceder a un título o reconocimiento y quedar con ello habilitada para ejercer cierta profesión.

La escuela añade que una carrera incluye un nivel cultural, habilidades y compromiso tales que harán del alumno un profesional sin tacha, y un pilar para la sociedad.

Pero además debe incluir una serie de instrucciones y destrezas transversales, ajenas a los contenidos propios de la carrera, pero que otorguen al alumno una formación complementaria integral.

Un naturópata de carrera no solo domina los conceptos, técnicas y habilidades propias de la Naturopatia, sino que además debe saber hablar, escribir, argumentar y decidir en cada momento con base en una lógica y a unos valores universales. Dicho esto, «se entenderá la amplitud y profundización de nuestra malla curricular», afirma su directora.