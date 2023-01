AirHelp celebra su décimo aniversario con 1,5 millones de personas indemnizadas por reclamaciones de vuelos Comunicae

jueves, 19 de enero de 2023, 12:39 h (CET) AirHelp cuenta con el mayor equipo de abogados especializados en derechos del pasajero y también con el primer abogado de inteligencia artificial que procesa las reclamaciones y las compensaciones de manera rápida, eficiente y a gran escala. En esta década su defensa de los pasajeros aéreos ha ayudado a moldear la Ley, ganando importantes casos que han servido para sentar jurisprudencia y de los que hoy se benefician todos los pasajeros aéreos, incluidos los que no reclaman a través de AirHelp AirHelp, la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, cumple 10 años dedicados a ayudar a las personas a ser compensadas por los perjuicios que sufren como usuarios de líneas aéreas. Desde su origen, más de 1,5 millones de pasajeros aéreos han reclamado con éxito sus indemnizaciones como consecuencia de retrasos y cancelaciones en sus vuelos.

AirHelp comienza su andadura el 25 de enero de 2013, sin ánimo de lucro, como una herramienta para ayudar a los pasajeros a hacer valer sus derechos ante las aerolíneas. La idea surgió cuando su fundador, Henrik Zillmer, sufrió una mala experiencia con el retraso de uno de sus vuelos, situación en la que se vio desprotegido y sin información sobre sus derechos. Zillmer captó la sensación de molestia que producía en los viajeros tener que tratar directamente con las propias aerolíneas a la hora de reclamar, y su necesidad de recibir un trato más cercano y eficiente. AirHelp nació con el compromiso de cubrir estas necesidades.

La empresa ha crecido desde entonces hasta convertirse en el mayor defensor de los derechos aéreos. En 2022, Tomasz Pawliszyn tomó las riendas de la compañía para seguir con el propósito de AirHelp y llegar a ser una compañía global con más de 350 empleados, capaces de atender en 18 idiomas distintos. Una organización con gran capilaridad y conocimiento local a través de una red de socios en más de 30 países, lo que la sitúa en una posición única para ayudar a los viajeros de todo el mundo. AirHelp trabaja con el mayor equipo de abogados especializados en derechos del pasajero y cuenta con el primer abogado de inteligencia artificial (IA) que procesa las reclamaciones y las compensaciones de manera rápida, eficiente y a gran escala.

Un sistema fácil y eficiente

El funcionamiento de AirHelp es sencillo y muy cómodo: la compañía se encarga en lugar del afectado de realizar todos los trámites de reclamación hasta que este recibe su compensación. El cliente está informado de todas las gestiones que se realizan en su lugar y recibe respuesta a todas sus preguntas. AirHelp corre con todos los gastos y solo cobra en caso de que el cliente reciba su compensación.

En palabras de Tomasz Pawliszyn, CEO de AirHelp, "somos una empresa pionera en reivindicar los derechos de los usuarios perjudicados en sus vuelos. En la última década 1,5 millones de viajeros que han confiado en AirHelp, se han visto compensados en sus demandas y también empoderados como pasajeros. Invertimos continuamente en información y tecnología de vanguardia para facilitar al máximo las reclamaciones a nuestros clientes y también luchamos por que se cambien las leyes que perjudican a todos los usuarios del transporte aéreo".

Casos ganados en defensa de los derechos de los pasajeros

A lo largo de estos años, la experiencia legal de AirHelp en defensa de los derechos de los pasajeros ha ayudado a modificar la Ley, ganando importantes casos que han servido para sentar jurisprudencia y de los que hoy se benefician todos los pasajeros aéreos, incluidos los que no reclaman a través de AirHelp.

Entre los principales casos ganados por AirHelp, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en 2021 que dictamina que los pasajeros tienen derecho a compensación por huelgas de aerolíneas, una decisión que beneficia a millones de pasajeros afectados, incluso con carácter retroactivo; el derecho a compensación de los viajeros por adelanto del vuelo;el derecho a que, en caso de retraso, la jurisdicción se determine por el lugar de salida, incluso en el caso de aerolíneas no comunitarias. El derecho de los bebés a ser indemnizados o el derecho de los pasajeros de los vuelos con conexión a recibir una compensación basada en todo el viaje. AirHelp también ha ganado diversos casos que han ayudado a eliminar algunas condiciones injustas impuestas por determinadas aerolíneas y a suprimir obstáculos innecesarios exigidos por las compañías aéreas a la hora de reclamar indemnizaciones.

AirHelp es, a su vez, cofundadora de la Asociación europea por los derechos de los pasajeros aéreosAPRA (Association of Passenger Rights Advocates) y ha sido distinguida con distintos premios como el Spark a la innovación o el Launch People’s Choice Award. Desde el año 2015 publica el ranking AirHelp Score, una clasificación mundial de las principales aerolíneas mundiales por su cumplimiento en cuanto a puntualidad, opinión del cliente y proceso de compensación de las reclamaciones de sus clientes.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 16 millones de personas y opera en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/

