Aluvidal explica las ventajas de instalar ventanas de aluminio en los hogares Comunicae

jueves, 19 de enero de 2023, 10:42 h (CET) Son perfectas para aislar los hogares, tanto del frío como del calor, contribuyendo al ahorro de energía, además de ser muy versátiles en cuanto a acabados y colores. Son una opción ideal para cualquier casa Como especialistas del sector, ALUVIDAL, empresa dedicada a la fabricación de ventanas de aluminio en Zaragoza conoce las ventajas que tiene el aluminio sobre las ventanas de madera o PVC.

En primer lugar, son más resistentes y duraderas. El aluminio es un material resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que las ventanas de aluminio no se deforman ni se deterioran con el tiempo. Además, el aluminio es un material ligero, por lo que las ventanas de aluminio son fáciles de instalar y de abrir, y permiten la realización de grandes ventanales o balconeras al ser un material fuerte y ligero a la vez.

En segundo lugar, las ventanas de aluminio son más eficientes energéticamente. El aluminio es un conductor de calor y del frio, lo que significa que las ventanas de aluminio ayudan a mantener la calefacción en el interior de la casa en invierno y a mantener el fresco en verano. Las ventanas de aluminio se pueden fabricar con vidrio doble o triple, admiten grandes pesos de vidrio lo que ayuda a aislar aún más la casa. Además, se instala el Sistema de Rotura de Puente Térmico (RPT), que consiste en la incorporación de un aislante en la unión entre la cara interior y la cara exterior, evitando así la conducción de calor y frio, reduciendo la pérdida de la eficiencia energética. También ayuda a evitar la condensación en el interior de la ventana. El resultado es una mayor eficiencia energética y un mejor aislamiento térmico en el hogar.

En tercer lugar, son más fáciles de mantener. El aluminio es un material fácil de limpiar, por lo que las ventanas de aluminio se mantienen limpias con poco esfuerzo. Además, el aluminio no se desvanece ni se decolora con el tiempo, por lo que las ventanas de aluminio se mantienen hermosas durante años, sin sufrir deformación, por lo que los canales donde se alojan los herrajes que permiten sus apertura y ventilación permanecen más tiempo en buen uso.

En cuarto lugar, son más versátiles en cuanto a diseño. El aluminio se puede fabricar en una gran variedad de colores y acabados cómo imitación madera texturada, acabados texturados en hierro y colores actuales según la demanda, por lo que las ventanas de aluminio se pueden adaptar a cualquier estilo de decoración.

En resumen, las ventanas de aluminio son más resistentes y duraderas, más eficientes energéticamente, más fáciles de mantener y más versátiles en cuanto a diseño que las ventanas de madera o PVC. Es el único material 100% reciclable, aportando así un granito de arena a la utilización de recursos y colaborando con la energía circular.

Si se ha decidido instalar este tipo de ventanas en el hogar, lo más importante es contactar con un profesional para conseguir la mejor opción para cada caso y conseguir una correcta instalación.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así son los Servidores Cloud de HostingClub Su principal objetivo es impulsar la transformación digital y facilitar a las empresas todos los beneficios del Cloud Pannus Café abre su cuarto establecimiento en Francia Qbot desplaza a Emotet y se coloca en el primer puesto del malware más presente en diciembre Smöoy impulsa su crecimiento con nuevas aperturas y formatos dirigidos tanto a grandes como a pequeños inversores Libertex es ya, oficialmente, un Great Place to Work®