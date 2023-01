Tormo Franquicias gestiona 14,2 millones de euros durante el último ejercicio en la expansión de sus marcas franquiciadoras Comunicae

jueves, 19 de enero de 2023, 10:46 h (CET) La consultora de franquicias vuelve a alcanzar cifras récord de inversión gracias al gran impulso en la expansión de sus redes de franquicia La consultora especializada Tormo Franquicias Consulting ha vuelto a alcanzar durante este último ejercicio 2022 cifras récord de inversión, concretamente 14,2 millones de euros para sus clientes, que se concentran en 38 enseñas de diversos sectores de actividad, entre las que destacan por número de aperturas las de restauración, estética y belleza, última milla, modelos de autoempleo e inversión reducida y eficiencia energética. En total, se han producido cerca de 350 aperturas de nuevas unidades de negocio franquiciadas principalmente a nivel nacional a lo largo de todo el territorio, destacando las zonas de la Comunidad de Madrid, Levante y Andalucía.

Desde la consultora celebran las cifras alcanzadas al cierre del pasado ejercicio y confirman haber superado todas las expectativas que tenían previstas, teniendo en cuenta el escenario conservador que planteaban para el año 2022. De igual forma, se confirma al mismo tiempo el empuje que está teniendo el sector franquicia en estos momentos en España. En conjunto, Tormo Franquicias ha conseguido materializar cerca de un 8% de las aperturas totales que se producen en España.

Eduardo Tormo, fundador de Tormo Franquicias Consulting, destaca: "A lo largo de este periodo hemos realizado un importante esfuerzo en innovación interna y en la gestión de nuestros servicios que se han visto reforzados con nuestras nuevas estrategias recientemente presentadas para el área de crecimiento y expansión. También tengo que destacar la experiencia, el compromiso y la dedicación de nuestro equipo. Realmente somos muy buenos en aquello que sabemos hacer y que no es otra cosa que preparar a las empresas para crecer y vender franquicias muy por encima de su competencia".

Desde la consultora afirman, por otra parte, que no existe una sola fórmula para alcanzar el éxito empresarial en franquicia, pero sí indican algunos de los aspectos fundamentales a la hora de conseguir unos resultados óptimos en la expansión de las marcas. Entre otros, destacan: tener un modelo de negocio exitoso y experimentado con independencia de su presencia en el mercado, compromiso total del equipo fundador con el crecimiento de su franquicia, objetivos razonables de acuerdo a la realidad de cada empresa, no acortar pasos necesarios, un mínimo presupuesto y el desarrollo de un adecuado programa de franquicia.

