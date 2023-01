El defensor de las mujeres ¡Vaya si las defiende! Sobre todo las maneja, que es su forma de tratar a la gente Isidro García Getino

jueves, 19 de enero de 2023, 09:30 h (CET) Sánchez, con todo su gobierno de miseria, de estupidez, de ignorancia y esclavismo o rebañismo, se declara defensor de las mujeres. ¡Olé!



Las primeras defendidas son las jueces (juezas para IM) son unas machistas empedernidas que rebajan las penas a violadores, asesinos, maltratadores y demás machos desmachados; y lo hacen porque no saben de leyes.

El podemismo gobernante, con Sánchez a la cabeza, domina el ministerio maltratador de mujeres liberando violadores, corrompiendo niñas (también niños), promoviendo la castración de menores, exigiendo el derecho a matar niñas (también niños), animando la pederastia con niñas (también con niños), y así multitud de lindezas similares.

Sánchez se declara defensor de las mujeres, y ¡vaya si las defiende! sobre todo las maneja, que es su forma de tratar a la gente, a todas (y todos); vomitivo por donde quiera que se mire.

Otra forma de defender-las es dándoles cargos y cargas, les impone lo que tienen que decir y lo que no, se rodea de ellas para protegerse admiradamente, es que también las hay para ello.

El enorme alivio de las penas a maltratadores de toda laña, tiene la clarísima intención de que ellas se vean defendidas y protegidas por su señor, y por su ministra del caso que es de las pocas que le tienen sojuzgado, porque puede.

Las leyes protectoras, además de absurdas y estúpidas, están agujereadas para que cualquiera se cuele y pueda burlarlas; y si es un advenedizo, se le tolera todo, y si es preciso, se le facilita. Mantiene lejos, lo más lejos posible, toda información que pueda beneficiar a las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como puede ser un embarazo en pobreza; les facilita que maten a su hija (o hijo) con lo que quedan heridas y maltratadas de por vida. Prohibida toda información y todo tipo de ayuda a esas mujeres vulnerables, lo dicta su defensor (pregunten a Castilla y León). Y serán denunciados y penados con toda severidad y con toda falsedad puesto que no hay ley que lo impida, ni puede haberla; una imposibilidad que muestran sus propias leyezuelas, confusas y decrépitas, a pesar de la gran sabiduría que les ha endilgado la ministra de la rama.

Sánchez llega hasta la macro ultra mega protección a las mujeres, les ha montado infinitos chiringuitos donde se refugian para divertirse amparadas por suculentas subvenciones. Si bien son solo las mujeres de Sánchez; o sea, las adictas feminazis, las del género, las ideólogas ideologizantes, esa legión que le rodea, le aplaude, le repiten, le susurran, le alaban ¡por la cuenta que les tiene! ¡Decentes ellas!

Ahora que en Castilla y León ha surgido un amago de protección a las más vulnerables, las sancheras han saltado, a coro aprendido de Sánchez-Bolaños al alimón. Necesitaban orquestar, a toda prisa y a todo ruido una tapadera para tanta basura pestilente, tanta inmundicia, tanta corrosión como Sánchez implementa , difunde, predica, malversa y expande por España entera. Asesinar bebés es prioridad progresista. ¡¡Atención!! porque tenemos a las mismísimas puertas la atrocidad que legisla el facilitar, promocionar y generalizar la amputación de pechos jóvenes, adolescentes casi niñas. Sin reparos, sin criterio sin más requisito que el capricho momentáneo de criaturas desnortadas, desprotegidas (especialmente por Sánchez y montería, protectores de mujeres). Implantada la moda del transismo, se multiplicarán las disforias por contagio, por moda, por tendencia en redes, por influencers y por el orgullo ministerial al contemplar el éxito de su publicidad, su exitosa propaganda en favor del tránsito a peor vida. La igualdad consiste en eso para la ministra.

Y serán por miles las jovencitas (y jovencitos), así protegidas y defendidas por Sánchez (el defensor de las mujeres) y su Montera. Es lo que ha pasado en otros lares en los que ya están de vuelta. Nuestro gobierno, que es más progresista, está todavía arrancando y prevé arrancar muchos pechos y penes y demás atributos genéricos "equivocados".

¡¡Pobres mujeres defendidas!! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Distintos sí, pero no distantes Reconducirse hacia el interior puede ayudarnos a redescubrir lo que importa en la vida Paraguay: Abdo Benítez encubre violaciones de jóvenes en las Fuerzas Armadas Hoy en dia, el bendecido pueblo paraguayo sigue sufriendo la esclavitud cometida por uniformados cobardes ​Shakira y Piqué, ¿juzgados por igual? ¿Creéis que está igual de mal ser infiel que escribir una canción criticando al que te ha sido infiel? La Fiscalía te lo afina Hubo un tiempo que entre España y Catalunya existía una Mesa de Dialogo o de Negociación. Hoy parece finiquitada La destrucción de la sociedad Hay una permisividad que lo justifica todo