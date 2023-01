Crisis en la Iglesia católica y en la sociedad Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 19 de enero de 2023, 08:39 h (CET) Vivimos en una situación extremadamente grave, y nadie sabe lo que puede ocurrir. Y esta gravísima crisis, el mundo es un polvorín y la Iglesia está mundanizada y desacralizada, no se refiere solamente a una nación, es a escala global, aunque hay naciones que unas están peor que otras, por ejemplo España y aquí, precisamente en España, en una aldea de Cantabria, San Sebastián de Garabandal, la Santísima Virgen envió dos mensajes celestiales, pero el último de fecha 18 de Junio de 1965, es de carácter escatológico, claro y rotundo; voy a transcribir solamente unos párrafos.

“Os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos LLEVAN A MUCHAS MAS ALMAS. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Dios os perdonará. Pensad en la Pasión de Jesús.”

Claro y rotundo, tenemos que evitar la ira de Dios. ¿Se ve algún signo de conversión en esta sociedad? Todo lo contrario, cada vez se promulgan leyes cada vez más inicuas y perversas, parecen inspiradas por el mismo Satanás. ¿Y la Iglesia mundanizada y desacralizada? la Divina Eucaristía anda de mano en mano y profanada, y aquí tenemos que hacer un alto; dice la Virgen en Garabandal: “A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia.

Pensad en la Pasión de Jesús”. Y esta es la situación que tenemos, pero como Cristo tiene que reinar y poner a todas las naciones como estrado de sus pies, está formando un resto al mando de su Santísima Virgen con el cual establecerá una nueva sociedad. Este resto ya cada vez es más notorio, son los que se arrodillan y adoran a Dios presente en la Divina Eucaristía, y fieles hijos de la Santísima Virgen. Son los apóstoles de los últimos tiempos: “Una Cruz en una mano y el Rosario en la otra.” Su Victoria no tardará mucho en llegar y decimos: “ VEN SEÑOR JESÚS, NO TARDES MÁS.” Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Un aborto RAE.4 llamado Reino de España Domingo Sanz Perennidad de Benedicto XVI Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Crisis en la Iglesia católica y en la sociedad Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​El proceso de Sánchez Domingo Martínez Madrid, Burgos Básicamente, inútil Juan García, Cáceres