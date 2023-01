El pastor trashumante Jesús Garzón recibe el Premio Emprendedor Social Ashoka 2022 Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 18:11 h (CET) La ONG internacional reconoce la labor de este naturalista que lleva más de 60 años luchando por la conservación de la naturaleza y el medioambiente. Ashoka cuenta con una red de más de 3.700 emprendedores sociales en todo el mundo y se encuentra en el Top 5 de ONG a nivel global La Fundación Ashoka ha reconocido al pastor trashumante Jesús Garzón como emprendedor social 2022, en un evento que esta ONG global, líder en innovación social, ha celebrado por primera vez en Málaga y que ha reunido a más de 300 personas involucradas en la innovación social y la transformación.

El pastor trashumante lleva 60 años de lucha por la naturaleza y medio ambiente y es una de las figuras más importantes del país en este ámbito. Entre sus logros ambientales destaca: en 1976 paralizó la Política Forestal española; ha sido el creador de Parques Naturales como Monfragüe y Oyambre, colaborando en el de Cabañeros, Somiedo, etc; en 1992 inicia la recuperación de la trashumancia y la red de vías pecuarias en España; en 1995 consigue que se apruebe la Ley 3/95 de Vías Pecuarias como paso fundamental para la recuperación de las cañadas.

"Los premios que hemos recibido hasta ahora eran más bien a la asociación, o bien individuales por la labor realizada durante tantos años en el tema de la trashumancia y la conservación del medio ambiente, pero ahora, en el caso de Ashoka, es como entrar en una especie de comunidad de expertos en muchísimos temas y eso nos abre mucho la visión de futuro", reconoce Garzón.

Por su parte, la directora de Ashoka España, Irene Milleiro ha destacado el interés de la fundación por "trabajar aún más con las organizaciones, instituciones y empresas que apoyan el emprendimiento social en Andalucía y poner a su disposición el conocimiento que hemos adquirido en Ashoka en nuestros 42 años de existencia. Venimos a Málaga solo con billete de ida, a conocer, a escuchar y ojalá a iniciar una relación que dure mucho tiempo".

La información de los nuevos Emprendedores Sociales Ashoka 2022 y de sus proyectos de transformación social se encuentra en el siguiente enlace: https://spain.ashoka.org/presentacion-emprendedores-2022/

Conoce emprendedores sociales de Ashoka 2022

Laura Baena es fundadora del Club de Malas madres y Yo No Renuncio, un movimiento en pro de la conciliación para que ninguna mujer tenga que renunciar ni a cuidar a sus hijos e hijas ni a su carrera profesional cuando llega la maternidad. Laura, une a las familias, las empresas y las instituciones, a todos los agentes sociales, para que la conciliación sea una cuestión de Estado.

Joana Moreira es directora de Movimento Transformers. Está construyendo una sociedad en la que cualquier joven pueda contribuir a través de lo que más le gusta hacer.

En Transformers los jóvenes eligen la disciplina que quieren aprender desde: breakdance, judo, guitarra, cocina, etc. y acompañados de un mentor crean un proyecto para crear un impacto positivo en su comunidad. El trabajo de Joana está siendo clave para que los propios jóvenes tengan voz en la toma de decisiones en materia de juventud de muchos ayuntamientos y quiere llevar este movimiento a escala global para llegar a todos los jóvenes del mundo.

Marta Pérez ha creado la Fundación Segunda Parte para dar una segunda oportunidad a las personas con daño cerebral adquirido (DCA). Fundación Segunda Parte trabaja para que cualquier persona con daño cerebral adquirido pueda practicar deporte en entornos inclusivos que le permite continuar la recuperación de sus secuelas físicas, emocionales y sociales para poder seguir conectada en la sociedad.

Fundación Segunda Parte trabaja con el ámbito sanitario, ayuntamientos y universidades, para que su modelo pueda ser replicado en cualquier lugar.

Mariana Santos es una periodista portuguesa fundadora de la organización sin ánimo de lucro Chicas Poderosas, para conseguir que los medios de comunicación sean más inclusivos y así construir una sociedad más justa. Chicas Poderosas es una comunidad de mujeres periodistas y otros periodistas diversos (indígenas, LGTB, afro y otras minorías) que les ayuda a alcanzar posiciones de liderazgo para conseguir que la agenda de los medios de comunicación sea más inclusiva.

Jesús Garzón lleva 60 años de lucha por la naturaleza y medio ambiente, y es una de las figuras más importantes de nuestro país en este ámbito. Algunos ejemplos de su espectacular trayectoria:

Ha sido imprescindible en la protección de decenas de especies amenazadas. En 1976 paralizó la Política Forestal española evitando que hoy España sea un desierto. Creador de Parques Naturales como Monfragüe y Oyambre, colaborando en el de Cabañeros, Somiedo, etc. En 1992 inicia la recuperación de la trashumancia y la red de vías pecuarias en España. En 1995 consigue que se apruebe la Ley 3/95 de Vías Pecuarias como paso fundamental para la recuperación de las cañadas. Ha puesto en la agenda europea y mundial la trashumancia y la ganadería extensiva.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas CATFormació explica cómo los formadores aplican la inteligencia emocional en las aulas El pastor trashumante Jesús Garzón recibe el Premio Emprendedor Social Ashoka 2022 Chile presenta sus atractivos turísticos en FITUR 2023 Atos potenciará los procesos de fabricación digital de automóviles con computación de alto rendimiento para AVL List La contratación de personas con discapacidad crece un 8% en 2022 y alcanza una cifra récord según Fundación Adecco