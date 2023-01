Chile presenta sus atractivos turísticos en FITUR 2023 Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 17:47 h (CET) La Feria Internacional de Turismo se desarrollará del 19 al 23 de enero en Madrid, donde se espera que asistan cerca de 82 mil profesionales del sector Esta mañana Chile inauguró oficialmente su presencia en FITUR 2023. En el stand 3E10 se desarrolló el acto de corte de cinta de la mano de sus excelencias: Señora Verónica Kunze, Subsecretaria Nacional de Turismo y Don Javier Velasco, Embajador de Chile en España.

Durante los cuatro días de feria, Chile expondrá una amplia oferta de servicios turísticos y mostrará los atractivos de las cuatro macrozonas del país. El norte, con el Desierto de Atacama y su distinción como mejor destino romántico de Sudamérica otorgado por los World Travel Awards, los Valles Centrales con el enoturismo, Lagos y Volcanes donde se desarrolla el turismo aventura y la Patagonia como un destino de naturaleza de clase mundial.

Según autoridades de gobierno chileno, el mercado europeo es prioritario en la estrategia de difusión como destino turístico, orientando el 30% del presupuesto de promoción internacional, especialmente a España, Alemania, Francia e Inglaterra. Por eso, la participación en este tipo de actividades es importante para dar a conocer los principales atractivos que tiene el país para ofrecer a los visitantes extranjeros.

La subsecretaria de Turismo de Chile, Verónica Kunze, ha indicado que uno de los objetivos para FITUR 2023 es "mostrar que Chile es un destino abierto al mundo y también existen múltiples oportunidades de coordinación y colaboración con las autoridades de distintos países que asistentes a esta actividad, permitiendo así aumentar la competitividad de Chile como destino, lo que permite generar un ambiente propicio de negocios a las empresas del sector turístico".

En los últimos meses, Chile ha iniciado un fuerte proceso para recuperar la conectividad, incluso retomando la ruta directa entre Santiago de Chile y Barcelona. En 2023, el país sudamericano ya cuenta con una red de más de 30 destinos internacionales.

"La conectividad aérea es un desafío para nuestro país, por lo que también hemos puesto nuestros esfuerzos en poder garantizar mejores rutas para quienes nos visitan. Ya hemos recuperado varios de los vuelos que se suspendieron durante la pandemia y ahora el desafío es aumentar el número de aerolíneas que lleguen a Chile", agregó Kunze.

Chile, mejor Destino Verde del Mundo

FITUR es una gran oportunidad para mostrar todos los atractivos del país. Un ejemplo son los diferentes premios que Chile ha obtenido en los World Travel Awards (WTA), también conocidos como los "Oscar del turismo", que premiaron a Chile como el Mejor Destino Verde del Mundo 2022. Así como el mejor Destino Romántico y de aventura de Sudamérica.

De esta manera, se vuelve a reconocer a Chile por sus espectaculares paisajes naturales y su singular geografía, que conforman un gimnasio natural para la práctica de diversos deportes de aventura, también sus cielos, los más limpios del hemisferio sur que permiten disfrutar del astroturismo más espectacular del mundo. La gastronomía y vinicultura particular en grandes ciudades, como Santiago de Chile, son atractivos de nivel mundial, también pintorescos pueblos como Puqueldón, en Chiloé, elegido por la Organización Mundial de Turismo (OMT) de la ONU como uno de los mejores pueblos del mundo para el turismo en 2022.

Go for Chile este 2023

Buscando resguardar la salud de quienes visitan el país, para ingresar a Chile las personas extranjeras mayores de 18 años deben presentar los siguientes documentos al momento de embarcar:

Comprobante del esquema completo de vacunación

Si se tienen pendientes las vacunas, se deberá presentar un resultado PCR negativo de máximo 48 horas desde la salida. Es importante especificar que todas las personas que ingresen a Chile podrían ser sometidas a un test aleatorio de Covid a su llegada, que se realiza al 5% de los turistas extranjeros. Si se niegan u dan un resultado positivo, deberán realizar cuarentena obligatoria de 5 días en una residencia sanitaria.

Además, las personas que viajen desde China o hayan estado durante los últimos siete días en el país asiático deberán realizarse una prueba PCR previa al viaje y uno al ingreso a Chile.

En el caso de Rapa Nui, para ingresar a la isla se debe presentar:

Certificado de vacunación

Formulario Único de Ingreso (FUI)

Billete de ida y vuelta

Reserva en servicio turístico registrado en SERNATUR o carta de invitación tramitada de Delegación Provincial Ya en la isla, las personas visitantes deberán cumplir con un seguimiento sanitario por 5 días. Además, para visitar Parque Nacional Rapa Nui es obligatorio entrar con un guía local y adquirir el ticket de ingreso con anticipación.

