miércoles, 18 de enero de 2023, 14:14 h (CET) Un programa que reduce la brecha digital, fomenta la socialización de las personas mayores y promueve la integración social de las personas migrantes en España, a través de una experiencia intercultural, intergeneracional y tecnológica La Fundación United Way España ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto "Uniendo Fuerzas", una iniciativa apoyada por la Internet Society Foundation, con la colaboración de TechSoup, que fomenta el intercambio y la colaboración entre personas mayores, refugiadas y migrantes.

Un proyectoinnovador, solidario, intercultural e intergeneracional, que busca un doble beneficio. Por un lado, la capacitación tecnológica de las personas mayores, a través de herramientas que fomentan su socialización y participación en la sociedad, y la ampliación de su red social, aumentando sus conocimientos y experiencias sobre otras culturas. Por otro, la mejora del conocimiento y manejo de nuestro idioma de las personas migrantes que, en su relación con las personas mayores, tienen la oportunidad de practicar el idioma local, conocer mejor la cultura española y, en definitiva, mejorar su integración social en el país de acogida.

La necesidad de contacto social y el apoyo a la integración de las personas y colectivos vulnerables son problemas que se replican en muchos países del mundo. Por ello, este proyecto, impulsado desde United Way Worldwide y United Way España, se ha extendido a otros países europeos, con el fin de dar apoyo y crear soluciones que ayuden a construir comunidades fuertes y cohesionadas en las que nadie se quede atrás.

En el proyecto "Uniendo Fuerzas" colaboran diferentes entidades como la Fundación de DomusVi, dedicada al cuidado y bienestar de las personas mayores y la Asociación Karibu Amigos del Pueblo Africano, que da apoyo y ayuda a las personas inmigrantes y refugiadas más desprotegidas del África Subsahariana que llegan a España. A ellas se suman YMCA, que persigue mejorar la sociedad a través del desarrollo integral de la juventud, generando oportunidades, reduciendo su vulnerabilidad y fortaleciendo su entorno; SECOT, una asociación sin ánimo de lucro que fomenta el envejecimiento activo a través de la capacitación tecnológica para propiciar una buena salud física y mental para mejorar calidad de vida de las personas mayores; y la Asociación Creática, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la mejora de vida y oportunidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo de sus capacidades creativas y tecnológicas.

En esta edición, además de las videollamadas a mayores, el proyecto ha incorporado talleres de capacitación tecnológica para personas mayores, cuyo objetivo es disminuir la brecha digital, romper con el aislamiento y la soledad y promover su participación e integración en la sociedad. Los talleres, llevados a cabo por SECOT, se desarrollan por el territorio nacional, empezando por comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco, y Comunidad Valenciana. Además, a lo largo de 2023, de la mano de Creática, realizaremos talleres de capacitación tecnológica para personas migrantes, en los que se hará hincapié en aquellas áreas que les permitan adaptarse mejor a la sociedad de acogida y potenciar su empleabilidad.

United Way es una organización internacional con presencia en más de 40 países, pero cada United Way (1.200 en el mundo) diseña y proyecta sus propios programas de manera independiente y basándose en criterios y necesidades detectadas en cada comunidad y lugar. La organización española busca empresas que quieran financiar la siguiente edición del proyecto, iniciado gracias a un premio concedido por la Internet Society Foundation, con sede en Virginia. Con el apoyo de nuevos colaboradores se podrá dar continuidad a este programa ayudando a más mayores y migrantes.

Entre el mes de septiembre de 2022 y julio de 2023, serán más de 700 personas mayores las beneficiarias del proyecto, a través de las videollamadas semanales y talleres de capacitación tecnológica. A ellas se sumarán más de 100 migrantes, entre personas voluntarias, para las videollamadas y en formación tecnológica.

Las videollamadas entre participantes comenzaron en el mes de octubre y continuarán hasta junio del año que viene. La ventaja de que los encuentros sean virtuales es que se puede llegar a personas que viven en lugares muy diferentes e incluso en las zonas remotas y más apartadas. Actualmente, hay participantes en Alicante, Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla y León y Madrid.

Para llevar adelante la primera fase, se han creado 30 parejas de persona mayor-migrante, equipada cada una con una tableta con tarjeta SIM y datos, así como la asistencia técnica necesaria para que puedan realizar las videollamadas sin problemas. A partir de febrero, otras 30 parejas participarán en las videollamadas. Los encuentros virtuales se realizan al menos una vez a la semana. La idea es que, en esas videollamadas, establezcan una relación que les aporte una experiencia diferente y especial, en la que, además de recibir apoyo, sean también parte activa en la sociedad ayudando al otro y convirtiéndose así en agentes del cambio social. Las personas mayores dando apoyo en el aprendizaje del idioma a las migrantes, y las migrantes, siendo un apoyo para las mayores y una fuente de experiencias y conocimientos nuevos; una ventana a otras culturas que enriquece la experiencia de vida. Además, muchas de las personas migrantes que conforman el voluntariado de "Uniendo Fuerzas" provienen de culturas en las que se conservan unos estándares de admiración y respeto por las generaciones veteranas que en España ya no son tan habituales, lo cual es un valor enormemente positivo para los objetivos del proyecto.

