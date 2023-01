Equatorial Coca-Cola Bottling Company gestiona de forma centralizada 13 países de África gracias a Nutanix

El líder de embotellado de Coca-Cola en África, con sede en Barcelona, unifica con Nutanix la gestión de máquinas virtuales, almacenamiento, red y seguridad, superando adversidades geográficas y ahorrando en espacio y energía en los centros de datos Nutanix, compañía líder en multicloud híbrida, anuncia que Equatorial Coca-Cola Bottling Company (ECCBC), líder de embotellado de Coca-Cola en África, con más de 3.500 empleados, ha optimizado su gestión tecnológica gracias a la infraestructura de Nutanix.

Desde su oficina central en Barcelona, ECCBC coordina la actividad de 13 países del norte y occidente del continente africano: Marruecos, Argelia, Mauritania, Cabo Verde, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Sierra Leona, Liberia, Ghana, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur. La implantación de un nuevo ERP en localizaciones tan diversas llevó a la compañía a apostar por una infraestructura común que fuese fácil de gestionar y agnóstica desde el punto de vista del hardware. La experiencia positiva a lo largo de los últimos siete años ha llevado al departamento de TI de ECCBC a conseguir notables ahorros y a liberarse de las tareas más tediosas.

"A la infraestructura de Nutanix no afecta el hardware instalado en cada ubicación, funciona como una solución compacta que permite una gestión centralizada. Además, a diferencia de otros fabricantes, Nutanix tiene soporte capilar en todo el territorio africano", comenta Cristian Michelangeli, IT & Security Manager de ECCBC Group.

Un continente con retos geográficos y diferente madurez TI

El conocimiento y las capacidades tecnológicas en África no son las mismas que en Europa. Es complicado trabajar en territorios donde el suministro eléctrico no está garantizado. Inundaciones, tempestades o incendios en el centro de datos son situaciones frecuentes que no preocupan tanto en países más desarrollados. ECCBC, gracias a Nutanix y a su partner SCC, pudo instalar los equipos preconfigurados en todos los países con unas sencillas instrucciones de montaje. La labor de este partner tecnológico es fundamental para ofrecer el soporte necesario en todos los países. SCC ayuda en la gestión y operación de la plataforma de Nutanix, contribuyendo a que la puesta en marcha en cada nueva ubicación haya sido un éxito. Por ejemplo, la implantación de la plataforma de Nutanix en los últimos seis países de la región se completó en un tiempo récord de 3 meses.

Gracias a la consola de gestión Nutanix Prism, la organización se beneficia de una gestión centralizada de todos los clústeres de Nutanix distribuidos por las diferentes fábricas.

"La modularidad de Nutanix permite balancear cargas de trabajo entre países, como ha ocurrido recientemente en Ghana, donde su notable crecimiento está siendo asumido por equipos de Liberia y Sierra Leona", revela Cristian Michelangeli. Al mismo tiempo, ECCBC se enorgullece de que su compromiso con la sostenibilidad se haya visto reforzado con Nutanix. La simplificación de la gestión proporciona un ahorro energético muy notable en países donde la inflación en los costes puede alcanzar el 20%.

El alto grado de satisfacción de la compañía con este proyecto les ha impulsado a maximizar la inversión, con el claro objetivo de lograr mayores ahorros. La embotelladora va a dar el paso para implementar la virtualización de Nutanix a medio plazo, mediante su hipervisor AHV. De momento, en ECCBC no ven necesario ampliar la infraestructura, sino reforzar su eficiencia. En un futuro próximo, implementar Bases de Datos como Servicio (DBaaS) es una vía que no descarta Cristian Michelangeli.

"La simplicidad y la eficiencia de la tecnología ha sido decisiva para que ECCBC alcance sus objetivos en una región tan compleja como dispersa geográficamente y, al mismo tiempo, redoble su compromiso con el medio ambiente", asegura Jorge Vázquez, director general de Nutanix Iberia.