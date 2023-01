RIOD presenta una guía de incidencia internacional sobre políticas de drogas Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 12:43 h (CET) Una nueva herramienta, en la que Dianova se ha involucrado activamente, pretende mejorar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en espacios decisorios internacionales relacionados con las políticas de drogas, la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible El pasado mes de diciembre, la Red Iberoamericana de Organizaciones no gubernamentales que trabajan en Drogas y adicciones (más conocida como RIOD), publicó el informe 'Incidir a nivel internacional: dónde, cómo, cuándo y por qué'. Se trata de una guía práctica para mejorar la participación de las ONG en los espacios decisorios internacionales relacionados con las políticas de drogas, la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Además, la guía ha sido lanzada junto con una plataforma web, en donde se puede consultar la información de forma visual y práctica. Junto con estas, se desarrollará una campaña de sensibilización #unámonos sobre la dimensión de desarrollo que afecta al ámbito de las drogas y adicciones.

RIOD ha desarrollado esta acción gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la lógica de mejorar la participación en espacios internacionales de las entidades del Tercer Sector especializado en drogas. Dianova ha participado en la elaboración del contenido de la guía.

Razón de ser de la guía

Las organizaciones de la sociedad civil cuentan con un grado de conocimiento y experiencia de un valor inestimable, ya que conocen de primera mano las realidades y necesidades de las personas y las comunidades, y como les afecta la implementación de políticas – o su ausencia. Este tipo de información es la que se requiere en el proceso de formulación de políticas para contar con políticas e instrumentos más humanos y efectivos. Por ello, es clave que las organizaciones se animen a trabajar en el ámbito de incidencia política.

La guía

Esta guía ofrece un esquema con algunos de los principales foros y organizaciones internacionales que tratan los temas de políticas de drogas, salud, derechos humanos y otros temas a nivel internacional y en Europa y América Latina. Se describen qué son, qué hacen, cómo funcionan y cómo se puede incidir en cada uno de ellos. Se hace de una manera práctica y directa, intentando facilitar la lectura y la comprensión.

Este documento no pretende ser exhaustivo ya que son tantos los ámbitos que guardan relación con el fenómeno de las drogas que no es sencillo resumirlo. Está previsto que se realice una actualización de contenidos a lo largo de este 2023, gracias, nuevamente, a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En esta segunda edición se ampliarán los contenidos de la Plataforma a partir de la evaluación de la primera fase, la recolección de propuestas desde la sociedad civil en el formulario de participación y, también, de los contactos que la RIOD desarrolle con organismos aliados y cuya labor se vincula a una concepción integral del fenómeno de las drogas.

#unámonos

La campaña #unámonos busca sensibilizar sobre aspectos relacionados con las políticas de drogas que, desafortunadamente, no son siempre tenidos en cuenta, mientras que son cruciales. Ámbitos como su relación con la desigualdad y la pobreza, el estigma y la exclusión de las personas que consumen drogas, los roles de género en cuanto el acceso al tratamiento de drogodependencias y las implicaciones culturales que pueden suponer para poblaciones indígenas quedan reflejados en la campaña de forma visual. Los materiales están disponibles para su descarga y difusión en la plataforma.

