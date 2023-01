RIMA Digital genera 4 veces más ventas en sus clientes gracias a sus estrategias Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el sector empresarial mantiene una estrecha relación de dependencia con el digital. Las empresas que no tienen presencia en internet, especialmente en las redes sociales, no solo están perdiendo una increíble oportunidad de escalar y expandir su negocio, sino que también están destinadas al fracaso.

Por esta razón, es fundamental establecer estrategias y métodos eficientes para lograr una presencia efectiva en el medio digital. En este contexto, resulta conveniente solicitar servicios especializados de agencias como RIMA Digital, empresa que ayuda a crecer a los negocios a nivel digital.

Vídeo digital: la herramienta más efectiva para crecer los negocios en la web Para desarrollar un negocio en el ámbito digital es necesario utilizar las herramientas actuales y sumarse a las tendencias que marca el mercado. Basados en esto, RIMA Digital mantiene un plan de acción en sus servicios que busca crear y transmitir contenido editorial que aporte un valor real sobre el negocio de sus clientes. En este sentido, la firma se especializa en el vídeo digital, una de las tendencias de marketing de mayor impacto en el sector en los últimos años.

Asimismo, el servicio tiene 4 objetivos, siendo el primero de ellos dar a conocer la marca, mediante contenidos de identidad que expresen los valores de la marca, siempre enfocados en los intereses y necesidades del público. El segundo objetivo es despertar el interés de la audiencia por medio de vídeos personales, en los que se cuenta la historia de la marca, con lo cual atrapan la atención y enganchan al público. El tercer objetivo es compartir contenido de calidad que muestre la marca de forma profesional para aumentar la credibilidad y confianza de los clientes. Por último, se utiliza el discurso personalizado para captar la atención de audiencias reales.

Otros servicios de RIMA Digital que fortalecen a las marcas en el universo digital La creación de vídeo de marcas es uno de los servicios más destacados que ofrece RIMA Digital en el área del marketing digital. Sin embargo, la agencia abarca otras áreas necesarias para permitir que los negocios crezcan en la web, como la producción digital. Con los servicios de producción, postproducción, copywriting y guionaje, la firma se encarga de preparar todo el contenido audiovisual del cliente para presentarlo con la máxima calidad. Esto no solo incluye la calidad de vídeo y audio, sino el uso de equipos altamente calificados y tecnología de punta, además de la creación, edición y revisión de contenido de calidad que se adapte a los objetivos planteados.

RIMA Digital es un aliado ideal de las marcas que buscan crecer en internet, fortalecer su presencia en las redes sociales y mostrar ese factor diferenciador para fidelizar y conseguir nuevos clientes y potenciar sus ventas.



