Women Marketing Leaders, la cita que reunirá a las mujeres que transforman el marketing digital en España

miércoles, 18 de enero de 2023, 11:11 h (CET) El encuentro, impulsado por la consultora de negocio digital SIDN Digital Thinking, tendrá lugar el próximo 9 de febrero, a las 12:00h, en el hotel Four Seasons de Madrid. De asistencia gratuita, se requiere inscripción para reservar plaza El papel de la mujer en el sector del marketing digital se ha transformado en los últimos años a pasos acelerados, asumiendo un nuevo rol más apegado a la toma de decisiones. Es una de las principales conclusiones que se desprenden del primer Estudio de la Mujer en el Marketing Digital, que la consultora de negocio digital y marketing, SIDN Digital Thinking, presentará en el Four Seasons de Madrid el próximo 9 de febrero en su evento Women Marketing Leaders.

A la cita acudirán directoras de marketing y comunicación de marcas de gran relevancia en España como BBVA, L’Oréal, Sephora o Amazon Pay, por mencionar solo algunas. "Será un encuentro entre mujeres profesionales del marketing digital para compartir experiencias y aprendizajes de gran valor; es el momento de celebrar lo conseguido hasta ahora y, sobre todo, seguir construyendo el futuro juntas", explica Alejandra Domínguez, directora general de SIDN Digital Thinking.

Las personas interesadas en inscribirse y acudir al encuentro, de aforo limitado, todavía tienen oportunidad de hacerlo a través de la web Womenmarketingleaders.com.

Un formato ágil enfocado en las historias personales de las protagonistas

Women Marketing Leaders girará en torno al Primer Estudio de la Mujer en el Marketing Digital, del que se compartirán las principales conclusiones y testimonios. Será a través de diferentes mesas redondas y fast talks, formatos ágiles pensados para conocer a las mujeres que están cambiando la forma de hacer marketing digital en España.

En el estudio, el primero de este tipo que se realiza en el ámbito del marketing, han participado más de 200 mujeres y 25 empresas de España, de sectores tan diversos como el retail, las finanzas o la cosmética. Sus conclusiones serán puestas en común y servirán también de palanca para generar esas conversaciones tras el programa. "Hasta ahora no existía un análisis tan profundo sobre cómo las mujeres hemos ido evolucionando en este sector que, no lo olvidemos, es uno de los que más empleo de calidad genera en España", detalla Domínguez.

Tras el evento, se invitará a los asistentes a un cocktail que también servirá como sesión de networking, todo ello en un entorno privilegiado como son los espacios del reconocido hotel Four Seasons de Madrid.

Sobre SIDN Digital Thinking

SIDN Digital Thinking es una consultora de negocio digital que ofrece sus servicios desde diciembre de 2002. La empresa cuenta actualmente con sedes en Madrid, Barcelona, Granada y San Francisco (EEUU). Recientemente ha sido nombrada como la Mejor Empresa para Trabajar en España por Great Place to Work, reconocimiento que se suma a los galardones obtenidos en los European Search Awards, la consultora podrá ofrecer nuevos servicios y opciones de Adwords a sus clientes, mejorando su propuesta de comunicación y marketing digital asociada a la transformación e impulso de negocio digital.

SIDN Digital Thinking tiene una plantilla en crecimiento que ya supera los 160 profesionales, todos ellos con un elevado perfil tecnológico. Los servicios que ofrece la consultora están disponibles en más de 10 idiomas y tiene proyectos desarrollados en más de 60 países. Sus servicios están basados en tecnología aplicada a marketing digital en particular y a negocio digital en general, con acciones tácticas concretas desarrolladas a lo largo de todo el digital customer journey.

