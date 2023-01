Actuar en local para impactar en lo global: la importancia de los territorios, las alianzas y la digitalización para hacer frente al desafío del agua Comunicae

miércoles, 18 de enero de 2023, 09:44 h (CET) StepbyWater, la alianza multisectorial pionera en Europa y España, organizadora del encuentro, ha congregado el interés de más de medio centenar de personas que se han dado cita en la sede de la Federación de Municipios y Provincias Actuar en local para impactar en lo global. Este es uno de los mensajes que más rotundamente se han destacado en la conferencia ‘Europa ante la escasez de agua’, un encuentro organizado por la alianza StepbyWater con el objetivo de impulsar un espacio de reflexión y debate en el que abordar el escenario en el que se encuentra la sociedad.

En este sentido, a lo largo de todo el encuentro, se ha puesto de manifiesto que el mayor desafío al que hay que enfrentarse con respecto al agua es evitar una crisis mundial con la que hay que lidiar y con la mayor premura posible. Y debe hacerse con la implicación y la participación de todos los agentes, de todos los sectores y desde todos los ámbitos. La innovación, la digitalización, las alianzas y la activa implicación de los territorios son valores fundamentales a la hora de aportar soluciones ante este reto.

"Las alianzas desempeñan un papel determinante en la búsqueda de objetivos comunes. Y en el caso de StepbyWater nos une la vocación de cuidar del agua, de mejorar su eficiencia y de intentar mitigar los efectos del cambio climático. Y esta lucha conjunta para la preservación del agua hay que hacerla desde todos los niveles, desde todos los ámbitos. Y desde nuestra alianza hemos reunido a varios actores de muy diferentes ámbitos y sectores con un mismo fin común: preservar el agua e impulsar una gestión eficiente y sostenible", ha explicado Félix Parra durante su intervención.

Además de las alianzas, el papel de los territorios y de los municipios como "el lugar en el que se perderá o se ganará la lucha contra el cambio climático" ha sido otro de los asuntos estratégicos que se han desarrollado durante el encuentro, que ha contado con el apoyo del Gobierno de España, el Parlamento Europeo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Concretamente, los participantes han destacado que los territorios desempeñan un papel fundamental en la gestión del agua y en la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia en su uso, puesto que será desde los territorios desde donde se asienten las bases para encontrar soluciones adaptativas a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, y alineadas con la agenda 2030.

"El agua es un bien de primera necesidad y fundamental para el desarrollo de la vida. El ahorro y la implementación de principios de economía circular son necesarios para este bien de primera necesidad y los gobiernos locales están comprometidos con acciones destinadas en contra del derroche. El incremento de la presión sobre el recurso hídrico debido, entre otros, al incremento de población en núcleos urbanos, sumado al cambio climático, cada vez hace más necesaria la búsqueda de medidas que fomenten el ahorro de su consumo, sobre todo en territorios que sufren escasez. Y para ello trabajamos, para facilitar soluciones que permitan cambiar el modelo lineal del uso del agua por un modelo circular donde se optimice su uso", afirmó Carlos Daniel Casares, secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En esta misma línea de un uso inteligente del agua se pronunció Isabel Bombal, Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, que destacó la particularidad de España con respecto a la irregular distribución del agua en lo que a tiempo y territorios se refiere. Bombal no quiso dejar pasar la oportunidad de defender los regadíos sostenibles como una parte más de la solución en la gestión del agua. "Los regadíos no se deben estigmatizar, sino que hay que abordarlos como parte de la solución. Hay que hacer una defensa absoluta del regadío sostenible, puesto que son fundamentales para el sector agroalimentario. Y es importante resaltar el hecho de que España es uno de los países con uno de los sistemas de regadío más modernizados del mundo. Además, los regadíos sostenibles tienen efectos positivos tanto en el plano económico como en el medioambiental", ha argumentado.

Bombal anunció también el plan de inversiones en regadíos sostenibles impulsado por el Gobierno, que permitirá una inversión de 2.100 millones de euros hasta 2027 en la modernización de unas 700.000 hectáreas de regadío.

Para finalizar, destacó el apoyo del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación a StepbyWater: "Formamos parte de la alianza StepbyWater porque creemos en ella y todos debemos trabajar conjuntamente para alcanzar un mismo objetivo común".

Por su parte, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, destacó en su intervención la importancia de que se ponga en valor la capacidad del diálogo para repasar y anticipar los cambios que se nos avecinan. "Por eso son tan importantes diálogos como el propuesto por StepbyWater. Probablemente la mejor garantía que podamos dejar a las futuras generaciones es velar para que haya agua hoy y mañana y eso pasa por el ámbito de la tecnología y la innovación, que tiene que venir apoyado por la modernización", aseguró.

Sesiones de debate

Precisamente, sobre el papel de los territorios se debatió en la primera sesión de la jornada, que llevó por título ‘El papel de los territorios. Innovación para el desafío hídrico en la planificación territorial: mitigación, adaptación y resiliencia’. En ella participaron Lina Gálvez, vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en el Parlamento Europeo; Amparo Marco, alcaldesa de Castelló; José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras; María Sánchez, concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Valladolid.

Lina Gálvez, que participó de forma telemática desde Estrasburgo, puso de manifiesto la importancia de los territorios para abordar la escasez de agua, a la que definió como "un problema bien documentado. A pesar de que España es uno de los países con mayor estrés hídrico, la escasez de agua es un problema a nivel mundial. No en vano se calcula que para 2050 entre un 40% y un 50% de la población tenga problemas de acceso al agua, y este problema no afectará a todos por igual. Debemos pensar mucho en toda la prevención y en medidas correctivas en función de la evolución del problema. Y aquí es donde entran las nuevas tecnologías y la importancia de implementarlas en todo el ciclo de gestión integral del agua, para, entre otros, monitorizar el consumo. La digitalización nos puede hacer conscientes de usos ineficientes y ayudarnos con la gestión sostenible de lagua", aseguró la vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía en el Parlamento Europeo.

Por su parte, el resto de integrantes de esta mesa compartieron con los asistentes las líneas de actuación que se están llevando a cabo para una mayor optimización de la gestión del agua dentro de sus ciudades. Tres ideas clave pueden sacarse de este panel, en el que los participantes estuvieron de acuerdo: el agua es un recurso clave dentro de las políticas de sostenibilidad de las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población y donde, por tanto, más necesaria será este bien; la importancia de la educación y la sensibilización en torno a este tema; así como las alianzas y la colaboración en sus distintas vertientes.

La segunda sesión estuvo dedicada a ‘Hacia un nuevo paradigma en la gestión del agua: el papel de la digitalización y la innovación. Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la digitalización del ciclo del agua en España’. En esta ocasión, debatieron acerca de este asunto Enrique Hernández, director general de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana; Enrique Cerdeira, responsable de comunicación de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE); Bruno Martínez, director de Medioambiente de Mahou San Miguel. Estuvieron moderados por Pedro Fernández, director de Public Affairs, Comunicación y Sostenibilidad de Coca Cola.

Los puntos clave que hilaron el debate de esta sesión fue la tecnología, la colaboración entre el ámbito público y privado y el conocimiento y la divulgación, tres aspectos que, en conjunción, ayudarán sobremanera a ser más eficaces en la gestión del agua. En este sentido, se destacó que la innovación ha de llevarse como bandera para ser competitivos y aumentar la productividad, así como la importancia de implementar la digitalización para contar con la mayor información posible de este recurso y actuar en consecuencia.

Destacaron, además, la importancia del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para ayudar a que el sector del agua sea cada más eficiente, así como para impulsar la implementación de la digitalización.

Bruno Martínez, director de Medioambiente de Mahou San Miguel, una de las entidades aliadas de StepbyWater, destacó, como una de las decisiones estratégicas de la empresa para el aseguramiento de la disposición de esta materia prima, su compromiso con la regeneración del agua, siguiendo el modelo de economía circular, otro de los aspectos más valorados durante toda la conferencia.

En la última sesión se habló de ‘Agua y futuro: el valor de las alianzas y el papel de la juventud’. Estuvo moderada por Virginia Muriel, directora de Sostenibilidad del Grupo García Carrión y contó con la participación de Jan Burguer, Climate & Water Sustainability Director de Coca Cola; Delia García, directora de RSC y Sostenibilidad de L’Oréal España y Marina Jiménez, vicepresidenta de Young Water Professionals España; además de contar con la presencia de la Generación COP27, con María Sánchez-Bayo.

La idea principal en torno a la que giró el debate es que, si el presente no es sostenible, no será futuro. Y parte de ese futuro pasa por la imprescindible alianza entre generaciones.

De cara a ese futuro, durante su intervención, Jan Burguer, Climate & Water Sustainability Director de Coca Cola, destacó que, en todo el mundo, las comunidades se enfrentan a grandes retos relacionados con el agua: acceso y disponibilidad del recurso en cantidad y calidad suficientes, incluso en situaciones de crisis; el estrés hídrico, puesto que los efectos del cambio climático adquieren una muy especial intensidad en el agua, con inundaciones y sequías que amenazan su sostenibilidad. Otros aspectos como la calidad del agua requieren también un compromiso y trabajo conjunto con la mirada puesta en el Planeta. "Nuestro objetivo es devolver el 100% del agua que necesitamos. Queremos utilizar el agua de la mejor forma posible", aseguró.

Por su parte, Delia García, directora de RSC y Sostenibilidad de L’Oréal España, otras de las entidades aliadas de StepbyWater, ha destacado la importancia de "transformar nuestra manera de hacer las cosas para tener una forma de producir y consumir bajo los límites del planeta".

A modo de conclusión, la moderadora de la mesa, Virginia Muriel, ha destacado la "necesidad de seguir creando espacios colaborativos desde donde se dé voz a la juventud, como ha sido el encuentro europeo StepbyWater".

Sobre StepbyWater

La alianza multisectorial StepbyWater, pionera en Europa y en España, en torno al Decenio para la Acción de Naciones Unidas, Agua para el Desarrollo Sostenible, es una iniciativa que aglutina, propicia e impulsa de una forma integrada, holística, transversal y en un marco de alianzas, iniciativas supranacionales clave, como la Agenda 2030, el Decenio de Acción para el Agua, los Acuerdos de las diferentes Cumbres por el Clima y las Agendas urbanas, posicionándose de esta forma como actores indispensables en la "Revolución Cultural del Agua", en un momento en el que unánimemente se han alineado estrategias para la impulsar la Agenda 2030 y sus ODS.

Más información: www.stepbywater.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Descubre el nuevo sitio de GipsyTeam en español La reconocida plataforma europea dedicada al póker presenta su nuevo sitio en español. Te invitamos a dar un recorrido por todo lo que tiene para ofrecer Expertos de Allianz Partners comparten algunas claves para proteger las viviendas ante el temporal invernal Actuar en local para impactar en lo global: la importancia de los territorios, las alianzas y la digitalización para hacer frente al desafío del agua Las cinco mejores estrategias de Scalps trading con Bitcoin ¿Está buscando las mejores estrategias de Scalp trading para Bitcoin? Aquí están las cinco mejores Max Elmann Arazi: La fortaleza del peso mexicano muestra la oportunidad de inversión en nearshoring