Reparaciones habituales de Microsoft Surface de la mano de BCNmóviles

La tablet forma parte del amplio espectro de dispositivos móviles modernos y resulta de gran utilidad en diversas tareas educativas, laborales o incluso personales. Una de las marcas más destacadas en este producto es Microsoft Surface, cuya gama ofrece funciones bastante avanzadas en este tipo de equipos.

Para sus usuarios, no obstante, es importante contar con un servicio técnico de confianza, capaz de ofrecer reparaciones como arreglar la pantalla o cambiar la batería del dispositivo. En España Peninsular, una de las mejores opciones para este servicio se halla en BCNmóviles, una empresa experta en la reparación de dispositivos tecnológicos.

Un amplio repertorio en reparaciones especializadas para Tablets Surface BCNmóviles cuenta con un amplio catálogo de reparaciones para la gama Microsoft Surface, la cual abarca varios de los modelos más importantes en esta marca, como la Surface Pro, Surface Book, Surface Laptop o Surface Go. Entre las reparaciones más habituales, en este repertorio se encuentran los cambios de pantalla y de batería Surface, cuyos daños suelen ser frecuentemente consecuencia de golpes o caídas accidentales. También ofrecen el servicio de limpieza y desoxidación de tablets Surface mojadas, otro de los accidentes comunes con estos dispositivos, así como la ampliación del disco SSD Surface, para quienes requieren más espacio de almacenamiento (consultar modelos).

Además de estas reparaciones, BCNmóviles también ofrece soluciones para problemas internos del dispositivo, como daños en la placa base u otras averías en el sistema que requieran reparaciones más avanzadas. Todos estos trabajos se llevan a cabo a manos de un equipo altamente experimentado y provisto de tecnología de última generación para este tipo de trabajos. Las piezas de recambio necesarias en el proceso, por su parte, habitualmente están listas en tan solo 24 horas después de detectar el problema y los usuarios pueden hacer un seguimiento de su reparación en la página web de esta empresa.

Servicios especializados con garantía de calidad en cada reparación Ubicada en el centro de Barcelona, BCNmóviles es una tienda de dispositivos móviles y laboratorio de servicio técnico, cuyos servicios inicialmente se enfocaron en la reparación de teléfonos iPhone, Samsung y Xiaomi. Sin embargo, con el paso de los años, se han expandido no solo hacia otras marcas como Huawei, One+, Google Pixel, Oppo, etc., sino también hacia la asistencia técnica de diversos dispositivos, como ordenadores MacBook o iMac, consolas de videojuegos e incluso altavoces portátiles. Además de diferentes modelos de tablet, como el iPad y las ya mencionadas Microsoft Surface.

En todos estos servicios de asistencia técnica utilizan recambios Originales o compatibles categoría A+ según disponibilidad y todos los dispositivos se someten a una fase de diagnóstico previo, para determinar si tienen algún problema adicional al que describe el usuario. Una vez completada la intervención, usan un avanzado software de testeo, con el cual verifican la funcionalidad de la respectiva tablet y comprueban los resultados para siempre obtener una experiencia de reparación óptima.