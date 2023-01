Los soportes de monitor y las bandejas portateclado de Henor Mobiliario Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

En todos los hogares u oficinas se pueden encontrar elementos como la TV y el monitor para el ordenador. En ocasiones, están apoyados en estanterías o mesas corrientes que no tienen la altura necesaria como para estar frente a la pantalla por tantas horas, lo cual genera a veces calambres, dolor de cuello o en la espalda. En Henor Mobiliario hay un soporte ordenador que es ideal para porque permite evitar malas posturas y se adapta fácilmente a cualquier lugar. Además, resiste pesos de entre 50 a 70 kg.

Modelos pensados en el bienestar del cliente Las mesas o escritorios que se compran en el mercado varían mucho según altura o no compaginan con la silla que se utiliza para trabajar en la oficina o en el hogar, por lo que una de las soluciones más factibles y económicas es optar por un soporte. Una de las grandes ventajas es que pesa poco y se puede mover de un lugar a otro sin esfuerzo, lo que también evita lesiones físicas.

En Henor Mobiliario los soportes elevadores vienen en diversos tamaños y colores, dependiendo de la elección del cliente y cómo lo quiere combinar con el resto del mobiliario. Hay un modelo en particular que ahorra espacio, porque se pueden colocar artículos de oficina por debajo, como también uno con una bandeja extraíble para poner el teclado del ordenador. Asimismo, hay diseños más anchos para apoyar la TV y así observarla a un nivel adecuado desde la distancia.

Una inversión barata y de mucha utilidad La empresa brinda un servicio exclusivamente online, está ubicada en La Rioja. Desde allí atienden de forma inmediata cualquier consulta a través de su página web, correo electrónico o teléfono. Además, al ser una propuesta moderna y en constante crecimiento, la organización se ha podido expandir a otros horizontes como Portugal.

Henor Mobiliario tiene más de 20 años de experiencia y está constantemente en investigación para renovar los modelos que ofrece en su sitio online. Gracias a su trayectoria, la organización ha brindado soluciones a múltiples empresas que trabajan en diversos sectores y, al mismo tiempo, eso se traduce en una ventaja para los clientes porque cada producto fabricado se ha hecho bajo estudios de mercado y anteponiendo el bienestar del comprador. En pleno avance de las comunicaciones y, ahora que es más común el home office, adquirir un soporte ordenador es una excelente propuesta para cuidar la salud y a un precio muy accesible.



