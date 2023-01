Elías Asfura y Fundación Marie apoyan a personas con discapacidad visual Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de enero de 2023, 08:00 h (CET)

La Fundación Marie, respaldada por los fondos de empresas del Grupo Karnel, liderado por el doctor Elías Asfura, proporciona cada semestre una ayuda significativa a más de 400 personas con discapacidad visual. Esta ayuda les permite acceder a una educación apropiada y, además, contribuye a su integración social, ayudándoles a superar los desafíos que representa su condición.

La Fundación Marie y los Laboratorios Karnel del doctor Elías Asfura han impulsado esta valiosa iniciativa, que es un ejemplo para que otras entidades y empresas sigan esta misma senda. De esta forma, se logrará que un mayor número de personas que necesitan un empujón para tener una vida cotidiana normal sean beneficiadas.

Según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), existen aproximadamente 45.000 personas ciegas en Honduras. Sin embargo, esta cifra es probablemente una subestimación significativa, ya que muchas personas ciegas no están registradas.

En cuanto a su integración en la sociedad, hay varios programas y organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas en Honduras. Estas organizaciones están ayudando a las personas ciegas a acceder a la educación, empleo y otros servicios para mejorar su calidad de vida. Además, existen algunas leyes que protegen los derechos de las personas ciegas, como el Decreto No. 155-2006, que establece el derecho a una educación gratuita para esta población. A pesar de esto, todavía hay mucho camino por recorrer para mejorar la situación de las personas ciegas en Honduras.

Laboratorios Karnel, fundada por el doctor Elías Asfura hace cincuenta años, cumple con el compromiso de mejorar la salud de la población más vulnerable de Honduras. Para cumplir con esta misión, crearon la Fundación Marie, con el objetivo de proporcionar recursos y desarrollar iniciativas que ayuden a personas con discapacidad y jóvenes en situación de riesgo social.

Lucio Rosales ha sido beneficiario de la Fundación Marie durante 32 años y ha expresado que esta inclusión es la clave para mejorar la calidad de vida de muchas personas, otorgándoles la oportunidad de alcanzar sus metas. Estos apoyos son fundamentales para aquellos con alguna discapacidad, ya que en ocasiones no se les facilita el acceso a una educación de calidad. Por su parte, Rosales agradece al programa de la fundación, pues gracias a ella logró obtener el título de maestro hace 19 años.

Luis Pinot, el primer receptor de los beneficios de la Fundación Marie en 1972, agradeció a Elías Asfura por su contribución a la sociedad hondureña. Estas acciones transformadoras de vida han visto un incremento anual en los aportes, contribuyendo a la mejora de la vida de cientos de niños, jóvenes y adultos. Estos programas de asistencia social han permitido el cumplimiento de los sueños y proyectos de miles de hondureños.

Laboratorios Karnel y la Fundación Marie se han comprometido a apoyar a los ciudadanos con mayores necesidades, brindándoles la oportunidad de convertirse en profesores, maestros de inglés, abogados y otros profesionales. Esto permite a aquellos que de otra forma no tendrían una educación, obtenerla y alcanzar el éxito. La ayuda social proporcionada por estas entidades les ofrece un futuro prometedor.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las reparaciones más habituales de iPhone, por BCNmóviles Cilek dispone de una cama infantil en forma de coche de carreras La importancia de la analítica empresarial, según AnniQ Los soportes de monitor y las bandejas portateclado de Henor Mobiliario Reparación de persianas en Boadilla del Monte, con los profesionales de Reparaciones Esparza