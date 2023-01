Combinación y mezcla de collares, la tendencia en joyas que no pasa de moda con Trepillé

En los últimos años, en el mundo de la moda se ha mantenido en realce la tendencia por el layering, un estilo caracterizado por la utilización de varias capas de ropa muy versátil, especialmente para la temporada de frío.

El concepto de layering ha sido trasladado también al sector de la joyería, buscando añadir más originalidad con la combinación de piezas como los collares. En Trepillé presentan una amplia variedad de collares artesanales que se pueden mezclar para dar una excelente imagen de exclusividad y distinción.

¿Cómo combinar y mezclar collares artesanales? El collar es un elemento que no solo complementa el vestuario, sino también resalta la imagen, permitiendo estilizar el cuello y realzar el rostro de la mujer. Todos estos beneficios se maximizan cuando, en lugar de uno, se utilizan más collares combinados.

La combinación de collares aporta personalidad y estilo y es una forma sencilla, pero efectiva de llamar la atención y marcar la diferencia. A la hora de realizar estas combinaciones es importante considerar algunos consejos para no recargar el look elegido y que el resultado no sea atractivo. En primer lugar, es necesario establecer un equilibrio entre los pendientes y el collar que se va a utilizar. Si los pendientes son muy llamativos, lo ideal es que el collar sea discreto, y viceversa, de manera que la atención esté dirigida principalmente a un solo punto y no a dos. En segundo lugar, la mezcla de collares dependerá del gusto de cada persona, tanto en la cantidad como en el estilo; solo hay que considerar la altura que tendrán para que cada uno pueda ser visible y tener su propio protagonismo.

Excelentes collares y joyas especiales para combinar, en Trepillé En la tienda en línea de Trepillé se exhibe una magnífica gama de collares artesanales ideales tanto para lucir solos como para realizar combinaciones exitosas.

De hecho, hay colgantes diseñados bajo el concepto del layering, como el collar largo dorado tres vueltas, el collar cadenas y el collar triple cruz rosa, los cuales aparentan ser 3 piezas por separado. Además de los collares artesanales, el catálogo de productos presenta gargantillas con diseños exclusivos que rompen los esquemas tradicionales y permiten establecer un estilo de gran elegancia. Este catálogo también presenta distintos brazaletes, pendientes, anillos y horquillas para complementar el vestuario y aportar mayor distinción. Cada uno de los productos utiliza materiales de primera calidad como la plata de ley 925 y oro de 24 quilates, caracterizados por ser hipoalergénicos.

Los collares artesanales de Trepillé son una apuesta segura por la elegancia y exclusividad femenina.