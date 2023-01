Servicio de reparación de persianas en Alicante, de la mano de Soluciones González Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 11:58 h (CET)

Las persianas son uno de los elementos más indispensables de las viviendas, pero también de los edificios y oficinas. Si bien son muy prácticas, en ocasiones suelen dejarse descuidadas, por lo que con el tiempo pueden averiarse. Si este es el caso, y la vivienda u oficina con las persianas averiadas se encuentra en la Comunidad Valenciana, la firma Soluciones González ofrece ahora mismo uno de los mejores servicios de reparación de persianas en Alicante. Se trata de un equipo de profesionales con mucha experiencia que garantizan una reparación excelente en cualquier momento que se les necesite.

Servicio de reparación de persianas en Alicante La firma Soluciones González es una compañía que ofrece una gran cantidad de servicios de cerrajería, fontanería, pintura y electricistas, en distintas zonas de España, incluyendo asimismo servicios de reparación de persianas en Alicante. El trabajo lo llevan a cabo carpinteros expertos en constante formación, que cuentan con los conocimientos más avanzados del sector y se mantienen actualizados con todo lo que tiene que ver con la reparación, mantenimiento e instalación de persianas. Se encargan de resolver cualquier problema con este tipo de materiales, ya sean atascos, rotura de lamas, problemas estéticos, instalación de persianas, etc. Pero, además de eso, es una empresa cuyos servicios están disponibles las 24 horas, todos los días del año. Por esta razón, no importa en qué momento se les necesite, con solo una llamada su personal experto estará en el domicilio del cliente en menos de 20 minutos.

Trabajos con excelente garantía de calidad Si algo distingue a los servicios de Soluciones González y a su equipo no es solo la calidad de sus trabajos, la disponibilidad y la rapidez con la que atienden a sus clientes, sino que, además, cuentan con total garantía de excelencia. Esto es lo que les ha permitido crecer como empresa, y ganarse la confianza de sus clientes. Por otro lado, hay que resaltar que sus servicios también son muy económicos, por lo que contratándolos, las personas obtienen un servicio de primera calidad a un precio competitivo. Por esta razón, ahora mismo es una de las compañías referentes del sector por las personas cuando tienen algún problema con sus persianas.

Por último, hay que destacar también su excelente trato y atención al cliente, siendo una empresa cercana, que garantiza a todos un trato humano y atención cercana a sus necesidades, con el fin de ofrecer siempre las mejores soluciones según lo que sus clientes necesiten. Para contactar con su equipo, se puede consultar su sitio web y llamar al número telefónico que se encuentra allí disponible.



