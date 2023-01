¿Cómo elegir el chaleco para una boda? Los cuatro trucos de PUGIL Emprendedores de Hoy

martes, 17 de enero de 2023, 11:41 h (CET)

El chaleco es una prenda imprescindible para hacer destacar el look de un novio. Tanto para los que eligen ir de traje a su boda como para los que prefieren el chaqué, este elemento aporta distinción a la vestimenta. En caso de emplearse con traje, puede elevarlo a otro estadio de elegancia, diferenciándolo de los trajes de uso diario. Mientras que, en un chaqué, puede dar un toque de color a un look básico o aportar un punto de frescura y modernidad.

En PUGIL se dedican al diseño y fabricación de estas prendas. Partiendo de su amplia experiencia en el sector, ofrecen algunos consejos para elegir el chaleco del novio de manera adecuada.

Cuatro consejos para elegir el mejor chaleco para boda El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de formar el look, es buscar un sastre de confianza. La sastrería requiere muchos conocimientos y, al hablar de trajes de novio, lo ideal es contar con uno especializado en el tema. Esto garantizará la obtención de un traje de alta calidad, con estilo y con el máximo cuidado en cada detalle.

El tejido también juega un papel importante, siendo necesario escoger uno de alta calidad. Si bien las buenas telas suelen ser algo costosas, la inversión vale la pena, ya que aportan cuerpo y elegancia al chaleco; además de ajustarse de manera perfecta a la estética de quien lo usa.

Así como es importante la tela, también lo es la gama de colores a utilizar. Por regla general, durante el día se usan colores más claros y, para la noche, oscuros. Por tanto, la elección de colores dependerá de la etiqueta de la situación.

Por último, el chaleco debe estar personalizado, para resaltar y sentirse a gusto con un atuendo único.

Chalecos de novio a medida, de excelente calidad En PUGIL llevan más de 8 años vistiendo novios. Esto ha servido para adquirir una gran experiencia y profesionalidad en la sastrería industrial de alto nivel. Por tanto, pueden contribuir a la elaboración de un traje único y hecho a medida, para estar a la altura de una ocasión tan importante como la boda.

En lo que respecta a las telas, la firma trabaja con las mejores casas de tejidos, como Scabal y Loro Piana. Además, se encargan de asesorar en la elección del tejido que queda mejor con el tipo de ceremonia, buscando siempre tejidos con textura.

Por otro lado, han dado un paso más allá en la personalización de los diseños. Han creado un chaleco reversible que ofrece la máxima versatilidad y permite la presentación de una cara seria y elegante durante la ceremonia, y otra más divertida para el momento de la fiesta.

En PUGIL han llevado al extremo la personalización, abriendo la posibilidad de estampar en la tela el diseño preferido por el cliente. De este modo, resultan telas con impresiones de sus viajes, sus actores preferidos, los goles que han marcado, el logo de su empresa, etc.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas OpenBroker cierra una ronda de tres millones de euros liderada por Sherry Ventures El coaching como inversión, por Grupo Santalá Frogames Formación, la plataforma que cuida del aprendizaje al 100 % Fitnasta, uno de los blogs más completos de fitness y entrenamiento personal 4 consejos importantes para prepararse para vender un negocio