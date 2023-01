Ikeli O’Farrell, un joven poeta comprometido con la literatura

Un joven enamorado de la vida y de las letras se ha abierto espacio en las redes sociales con su poesía en español. Madrileño de nacimiento, Ikeli O’Farrell es capaz de atrapar a sus lectores con un contenido fresco, de lenguaje sencillo y a la vez profundo.

Las obras de este escritor representante de las nuevas generaciones están disponibles en Amazon para todo el mundo. Entre estas destacan La risa por fuera, e desastre por dentro (2022), Te quiero en todos los idiomas (2020), Amor n’ blues (2019), Desequilibrio (2018) y Tras latir (2016). Algunas de ellas están disponibles también en forma de audionarraciones.

En esta entrevista, el poeta habla sobre su amor por la escritura y sobre sus trabajos.

¿De dónde surge tu pasión por la escritura?

Mi verdadera pasión por la escritura nace de la lectura. A raíz de que voy leyendo más y más libros, esta crece. Es algo que me llena el corazón, una sensación indescriptible, la misma que me encantaría transmitir a mis lectores.

¿Cuáles son los principales temas que tratas en tus libros? ¿Qué buscas transmitir con ellos?

Mi carrera literaria hasta la fecha de hoy ha sido una curva ascendente dentro de lo que es el amor y todo lo que conlleva. Mis libros nacen de la experiencia propia, por tanto, en mis principales poemarios expongo el dolor y la vulnerabilidad de una manera natural, a modo de expulsión y aceptación. Posteriormente, ese estado se transforma a medida que una persona (en este caso yo) se va fortaleciendo según las experiencias vividas, alcanzando finalmente el amor propio, la óptima salud mental y la felicidad independiente.

Con ellos busco transmitir a la sociedad que los seres humanos no somos perfectos. Que a veces perdemos y no pasa nada por ello, que el dolor es algo natural y que lo más importante es la superación diaria tras el sufrimiento. Volver a construirse y entender que la felicidad es un trabajo diario.

¿Cómo te inspiras?

Mi inspiración principal es la vida, el día a día, la naturaleza, el mar, los secretos que esconden las ciudades, cada persona a la que amé, que amo o dejé de amar, el verde de mi querida Galicia, el buen vino y todo lo natural.

Por otro lado, me inspira la lectura: autores como Luis García Montero, Mario Benedetti y Jaime Sabines, entre otros… El cine de Sorrentino y Almodóvar, el piano de Yann Tiersen, la voz de Cesária Évora, Amy Winehouse y Nina Simone.

¿Cómo definirías el estilo en el que se enmarca tu propuesta literaria?

Un estilo directo, comunicativo y muy lejano al hermetismo. Es una poesía cercana, de la gente de a pie y de la vida cotidiana.

También has publicado tus propias audionarraciones. ¿Cómo surgió esa iniciativa?

Quería hacer algo diferente y experimentar. Disfrutar de mi trabajo de una manera diferente y ofrecerle a mi público otra vía de consumo. Pero sobre todo fue por diversión y por la realización de un proyecto con más sonoridad.

¿Estás trabajando en nuevos proyectos?

Pienso que una persona que ama lo que hace, así como ama y se entrega a su público, nunca deja de trabajar. Simplemente, porque eso hace que su vida cobre sentido en la mayoría de su parte. Podría decir que ese es mi caso.

¿Hay algún tema o género distinto que te gustaría probar a escribir en el futuro?

Dicen que la vida es una caja de sorpresas y siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos. Con relación a este arte que tanto amo, dejaré que sean los géneros los que vengan a mí y me nazcan de una manera natural y pura. Que sean ellos los que me conquisten de manera inesperada y finalmente me atrapen en sus garras.

Ikeli O’Farrell, como escritor, ejerce disciplinadamente la autoedición, cuidando cada detalle. Excepto con su último libro, publicado por la editorial Espasa, del grupo Planeta. Esta constancia le ha permitido llegar con su alma de poeta joven a más de 100.000 lectores, repartidos en 10 países de habla hispana.