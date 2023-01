Vivir una experiencia en el extranjero con los cursos Pre-College de Round The World Spain Emprendedores de Hoy

En los últimos años, la voluntad de vivir una experiencia pre-universitaria antes de comenzar una carrera se ha convertido en un reclamo para aquellos jóvenes que quieren prepararse lo mejor posible ante esta nueva etapa.

Round The World Spain es un proyecto fundado por Henar Landa que ofrece programas en el extranjero para adolescentes, con un enfoque especial hacia los cursos pre-universitarios (en adelante cursos Pre-College). A través de los cursos Pre-College, los padres pueden asegurarse de que sus hijos vivirán una experiencia única y enriquecedora.

¿Qué son los cursos Pre-College y por qué es una alternativa recomendada para los jóvenes? Los cursos Pre-College permiten que los alumnos vivan y estudien durante el verano en un campus universitario el tiempo previo a iniciar sus estudios. El objetivo es ayudarlos a familiarizarse con el ambiente y facilitar su proceso de adaptación, dos aspectos que a menudo preocupan a los padres, así como explorar sus intereses antes de elegir qué estudios quieren finalmente realizar.

De la misma forma que en una universidad, los alumnos tendrán la oportunidad de elegir las clases que quieren cursar, así como escoger en qué quieren invertir su tiempo libre, entre actividades, deporte y excursiones. Esto les permite combinar su educación con otras actividades de carácter lúdico que complementan la vertiente académica.

Los cursos Pre-College dan la oportunidad a los alumnos de bachillerato de conocer en primera persona la vida universitaria en países como Estados Unidos y Reino Unido. La experiencia puede disfrutarse en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, seleccionadas personalmente por el equipo de Round The World Spain.

Los cursos Pre-College de Round The World Spain garantizan una experiencia única para los alumnos Conscientes de que los cursos Pre-College son una oportunidad para que los jóvenes disfruten de una experiencia inolvidable en una universidad extranjera, Round The World Spain ofrece distintos destinos, entre los que se puede elegir dependiendo de los intereses académicos de los alumnos. Algunas de las opciones que ofrecen las universidades son medicina, arquitectura, marketing, derecho, diseño de moda, producción de vídeo, comunicación, historia, sociología, entre muchas otras.

Y todo ello sin olvidarse de que los cursos Pre-College en universidades en Estados Unidos y Reino Unido también son programas de inmersión lingüística y cultural, ideales para perfeccionar el idioma mientras se comparte el tiempo con alumnos principalmente americanos.

En definitiva, estos cursos dotan a los alumnos de las herramientas necesarias para adaptarse con mayor facilidad a las exigencias de la universidad y del futuro.

Es importante destacar que el equipo de Round The World Spain se encarga de asesorar a las familias para elegir la opción que mejor se ajusta a las necesidades del alumno, y de hacer un seguimiento personalizado de cada alumno para asegurar, no solo una estancia de calidad para el alumno, sino la tranquilidad para los padres.

En la página web de Round The World Spain, los padres interesados en fomentar la educación de sus hijos en el extranjero tienen la posibilidad de encontrar más información sobre estos programas que, con un precio a partir de los 6.000 €, son una oportunidad única para que los adolescentes experimenten un crecimiento personal y académico, y desarrollen nuevas habilidades que, sin lugar a dudas, los prepararán para afrontar mejor los retos del futuro.



