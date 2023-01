Democratizando el marketing digital para las pymes, el reto de SERSEO Emprendedores de Hoy

Hace tiempo que el marketing digital y todo lo que puede aportar a las pequeñas empresas dejó de verse como un complemento publicitario más. Los tiempos de contratar en directorios en papel como Páginas Amarillas o Qdq o pagar caros espacios publicitarios en los diarios regionales de turno pasaron a la historia como únicas técnicas de visibilidad para pymes y autónomos.

Sin embargo, el acceso al verdadero marketing digital durante una década ha estado vedado a las empresas. Barreras de entrada económicas y de conocimiento han generado una especie de selección natural donde las pymes más avezadas que han apostado firme y decididamente han conseguido una ventaja competitiva imposible hace apenas 20 años.

Empresas a punto de la quiebra encontraron en internet la oportunidad que les ha permitido girar y maniobrar para no solo sobrevivir, sino liderar su sector apenas una década más tarde.

Pero algo está cambiando en el sector. Técnicas más aplicables a las estructuras de las pequeñas empresas y costes más económicos sin perder calidad en el servicio. Hacen que cualquier pequeño negocio pueda permitirse un experto en marketing digital que le coordine toda su estrategia de digitalización y negocio online.

Lo que hasta hace unos años no estaba tan claro es que las pymes y microempresas pudieran permitirse una agencia que gestionase todas estas acciones. Ahora, es posible gracias a las tecnologías y nuevas formas organizativas que están surgiendo: las redes de expertos en marketing digital.

Cuando una empresa estaba interesada en llevar a cabo su estrategia de marketing digital, generalmente, delegaba su estrategia en agencias de diseño web o en el informático de la empresa. Grandes errores que se han ido corrigiendo con los años a la vista de los resultados nefastos: webs sin tráfico, desconectados de la estrategia de negocio de la pyme, webs con música que gustaba al gerente o presencias cautivas del proveedor o del responsable de informática que programó la plataforma con la tecnología que más le gustaba. Pocos negocios tomaban la decisión profesional de contratar a un experto en marketing digital.

Ante la imposibilidad de poder contratar de forma directa un departamento de marketing digital, hace algunos años que han nacido estrategias de outsourcing donde por un pequeño coste mensual la pyme cuenta con la experiencia, el conocimiento y el nivel de servicio de una gran empresa.

Es el caso del modelo de SERSEO Marketing Digital. Llevan más de 25 años dedicados a poner al alcance de las pymes todas las estrategias de marketing digital que necesitan y que aplican las grandes empresas, pero a un precio low cost y, sobre todo, adaptado a sus necesidades. Su estrategia de poner un consultor a un clic de distancia permite que cualquier pequeña empresa cuente con todo el potencial de disponer de un equipo de más de 100 profesionales en todas las disciplinas del marketing digital a su alcance. A solo un clic de distancia y con su plan a medida.

La agencia, en sus propias palabras, ha conseguido democratizar el marketing digital y hacerlo asequible a todos los bolsillos sin perder la calidad de sus servicios en este proceso. Hace unos años, se podía pensar que esto aún no era posible, pero el cambio en las formas de trabajo, potenciado por la pandemia, la universalización del uso del móvil y el uso de tecnologías colaborativas, hacen que los servicios de marketing digital sean más eficientes y sus costes han disminuido notablemente haciéndolo accesible a las pequeñas empresas y permitiendo que lo tengan previsto para su presupuesto anual.

El teletrabajo es algo que para muchos llegó con la pandemia, pero en esta agencia llevaban practicando durante años. De este modo, además de optimizar el tiempo, se ahorran costes innecesarios en desplazamientos, reuniones interminables…

Pero, si hay algo que ha hecho que la democratización del marketing sea posible, es el método que aplica a todos sus clientes. Una estrategia de marketing digital dividida en tres pasos que tras años de trabajo, los consultores han comprobado que es efectiva para todo tipo de pymes y que puede adaptarse a todas ellas con estupendos resultados.

De hecho, Miguel Ángel Manrique Ordax, CMO de SERSEO Marketing Digital, recuerda que los inicios de “El Método de los 3 pasos” son el resultado de cómo a principios de los 2000 se dedicaron a experimentar técnicas de marketing digital con pymes. Una época en la que lo más complicado era convencer a las pymes de aquel momento de que realmente necesitaban esos servicios de marketing online.

La agencia también ha conseguido democratizar el marketing, ofreciendo servicios de calidad a precios asequibles. Y es que Manrique Ordax remarca, además, la importancia de fijar las tarifas justas tanto para el cliente como para la agencia. “Hace mucho tiempo que dejamos de cobrar por horas. Las horas realmente importantes son las que trabajamos de manera eficiente. Nos dimos cuenta de que, creando un método, podíamos conseguir resultados sin necesidad de cobrar por horas, sino mediante una tarifa mensual que justificase todo lo que conseguían las acciones de marketing digital y que las pymes pudieran permitirse. Para ello, era necesario unir tecnología, innovación y procedimientos”.

Por supuesto, el sistema de trabajo de la agencia ha ido adaptándose y evolucionando según lo ha hecho el marketing digital, hasta llegar al actual que permite a consultores y clientes avanzar en su estrategia de forma ordenada. Sin perder tiempo ni esfuerzos en pruebas de ensayo-error que lo único que hacen es retrasar los resultados deseados y derrochar la inversión en marketing digital del cliente.

Según Antonio Lamadrid, CEO de la agencia: “en SERSEO Marketing Digital, hemos conseguido la cuadratura del círculo, diseñando durante años un servicio que se adapta al presupuesto de las pymes y empresarios autónomos, siendo la compañía perfecta en su camino hacia la presencia y venta en internet”.

En la actualidad, SERSEO Marketing Digital es una de las primeras comunidades de agencias de marketing digital, formada por más de 25 agencias de marketing repartidas por el territorio nacional y parte de Latinoamérica, que comparten sinergias, conocimiento, esfuerzos, experiencia, herramientas para poder ofrecer a las pymes los servicios que necesitan. Otro de los secretos por los que las tarifas de la agencia tienen precios asequibles para todas las empresas sin renunciar a la calidad.

La experiencia de la empresa, que ha evolucionado los últimos 25 años, unida a sus precios y a la calidad de sus servicios, hace que cada día pymes de todos los sectores acudan a sus agencias en busca de una estrategia de marketing digital personalizada que les ayude a conseguir más ventas y más clientes. Y les meta de lleno por fin en la famosa digitalización empresarial de la que todo el mundo habla y que tan imprescindible es para cualquier empresa que quiera alcanzar el éxito en los próximos años, incluso en los próximos meses.



