Otternative Marketing realiza el diseño de cualquier página web ajustado a las necesidades de cada cliente

martes, 17 de enero de 2023, 10:50 h (CET)

Hace un par de años, el magnate Bill Gates se atrevió a afirmar que un negocio no existe si no está en internet. El tiempo le dio la razón a Gates, ya que, en la actualidad, los motores de búsqueda como Google son las principales fuentes de información para quienes desean encontrar un producto o servicio específico. De esto radica la importancia para muchas empresas de tener un sitio donde puedan dar a conocer su oferta.

En este sentido, Otternative Marketing es una agencia que ofrece el servicio de diseño web para empresas que deseen abarcar nuevos mercados potenciando su presencia en internet.

Diferentes propuestas de diseño web para múltiples necesidades Aunque varias empresas pueden pertenecer al mismo sector comercial, cada negocio es diferente a otro y, por ende, tiene necesidades específicas. Otternative Marketing es consciente de ello, por lo que cada diseño web que entrega es totalmente personalizado y adaptado al presupuesto y requerimiento del cliente. En su página web se encuentran cuatro opciones para que los usuarios puedan seleccionar la que más les convenga. De esta manera, podrán recibir sin coste alguno una propuesta que cumpla sus expectativas como contratante. La primera opción abarca un diseño básico que tiene como base algunas plantillas que pueden ser totalmente personalizadas. El diseño web a medida es la segunda oferta y promete construir desde cero toda la plataforma online. Sin embargo, la tercera elección se enfoca más en el desarrollo de aplicaciones web de alto rendimiento. Por último, la oferta en diseño web de comercio electrónico incluye el servicio de estrategia SEO para posicionar el sitio en los principales motores de búsqueda.

Relevancia del diseño web en la actualidad Internet es el lugar donde gran parte de la población pasa, aproximadamente, un 40 % del tiempo diariamente, debido a que se ha convertido en una herramienta necesaria para facilitar la vida y ahorrar tiempo. Las empresas que entienden este punto aprovechan la oportunidad de migrar su modelo de negocio al mundo online. Por esta razón, buscan agencias como Otternative Marketing que puedan trabajar de manera orgánica el diseño web de sus marcas.

El objetivo de crear un sitio online puede variar dependiendo de la necesidad del cliente, sin embargo, los expertos en el área ponen énfasis en la importancia de tener un diseño elegante, simple e intuitivo. En consecuencia, cada propuesta partirá de la necesidad de comunicar la esencia de la marca y facilitar la experiencia del usuario en la web para lograr posicionarles y aumentar las visitas al sitio.

El éxito de un sitio web va a depender de las investigaciones previas de mercado en las que se basarán las propuestas, en la creatividad de los constructores de la web y en el equipo de lanzamiento y optimización. Agencias como Otternative Marketing pone al alcance de sus clientes todas estas funciones al contratar el servicio de diseño web para que no se preocupen por algo más que no sea atender su negocio.



