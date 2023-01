De Quirós Pavimentos analiza los tipos de suelos industriales Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 16:47 h (CET) Realizar una buena instalación de suelos industriales requiere una planificación y preparación adecuadas para durar toda la vida Muchas personas, empresas o instituciones cometen el error de invertir en un pavimento industrial pero olvidan la parte importante del proceso, encargar a un profesional la instalación del suelo o pavimento industrial siguiendo todas las indicaciones de los fabricantes.

Existen muchos tipos diferentes de suelos industriales, como mortero seco, cuarzo color, multicapas monocolor, sistemas multicapa epoxi 100% sólido, resinas epoxídicas y poliuretanos, autonivelantes epoxídicos, soleras conductoras, etc.

Mortero seco

Si se busca un pavimento o suelo duradero que sea resistente a impactos y a tránsito intenso con maquinaria pesada, el mortero seco es buena opción.

Una de sus mayores cualidades es que proporciona una gran resistencia mecánica y menor desgaste que otras tipologías de pavimentos.

Es perfecto para zonas conflictivas, donde un hormigón pulido o cualquier otro sistema de resina no tienen una resistencia tan alta.

El mortero seco de resina se obtiene de la mezcla de resinas y áridos con una granulometría específica. Esta mezcla hace del mismo, un material muy duro y resistente.

Normalmente se suele utilizar para tapar desperfectos sobre hormigón o para nivelar zonas donde la planimetría no es la deseada y se necesita un soporte resistente.

Cuarzo color

El cuarzo color es un pavimento industrial de tipo decorativo, en el que se emplea árido de cuarzo coloreado junto con resina.

Esta tipología de pavimento es muy resistente a la abrasión y al desgaste.

Se puede aplicar con el cuarzo monocolor, creando una superficie homogénea o también se pueden hacer mezclas de áridos de distintos colores.

El pavimento de cuarzo color se suele utilizar en la industria sanitaria, alimentaria y farmacéutica. Donde se requieren pavimentos decorativos y de gran resistencia.

Otra de las cualidades del cuarzo color es que es un suelo antideslizante, la propia granulometría del árido da esta propiedad al sistema.

También es utilizado en zonas de alto tránsito de personas donde se requiere un pavimento más decorativo.

Tiene una gran resistencia a los arañazos o al desgaste de la maquinaria pesada; esto lo convierte en una opción popular entre los suelos industriales que buscan superficies duraderas, decorativas y que aguanten el paso del tiempo.

Pavimentos multicapa

Los pavimentos multicapas son suelos industriales, pero también existen sistemas multicapa específicos para garajes o parkings de alto tráfico rodado, que se considerarían como suelos para garaje o parking.

Hay distintas tipologías de pavimentos multicapa, para suelo industrial hay que destacar el pavimento multicapa epoxi 100% sólido.

Esta tipología de pavimento multicapa tiene una alta resistencia mecánica ya que se compone de resina epoxi 100% solido y árido de sílice.

El acabado del sistema multicapa epoxi 100% sólido es homogéneo, porque se termina con resina epoxi a color.

También existe otra tipología de pavimento multicapa industrial con un poco menos de resistencia que el sistema multicapa epoxi 100% sólido. Idóneo para superficies industriales que no necesitan tanta resistencia mecánica. Este sistema tiene menor coste que el sistema anterior y proporciona muy buenas prestaciones.

Resinas epoxi y poliuretanos

Las resinas epoxi y los poliuretanos son otra tipología de pavimentos o suelos industriales. Estos materiales tienen muchos usos en diversos sectores industriales, y pueden utilizarse tanto en obra nueva como en rehabilitación de pavimentos antiguos.

Las resinas epoxi son un tipo de polímero líquido que se endurece cuando se mezcla con un catalizador.

Se caracteriza por su dureza, impermeabilidad, resistencia a la abrasión y brillo final.

Las resinas epoxi se utilizan como sellado de diferentes sistemas de resina y como protección para las superficies de hormigón pulido. También evita que se produzca un desgaste de la capa de rodadura en los hormigones.

Si se aplica una resina epoxi sobre una superficie de hormigón, a parte de evitar el desgaste del hormigón, crea una película impermeable sobre el mismo, evitando que el vertido de líquidos, aceites o grasas penetren por el poro del hormigón.

El poliuretano, a diferencia del epoxi es un material con mayor elasticidad, también tiene una alta durabilidad, impermeabilidad y es resistente a la abrasión.

Las resinas de poliuretano al igual que la resina epoxi se usa como sellado de diferentes sistemas de resina y como protección para las superficies de hormigón.

En pavimentos exteriores se debe utilizar el poliuretano alifático, para que el pavimento tenga una mayor resistencia a los rayos UV.

Autonivelantes epoxi

El suelo o pavimento autonivelante se compone de resina epoxi.

Es una solución continua y decorativa que se utiliza en viviendas, colegios y oficinas.

El autonivelante epoxi es una tipología de suelo industrial que tiene un espesor de 2-3 mm.

El acabado del pavimento autonivelante epoxi puede ser en brillo o en mate, esto, junto con la elección de cualquier color de la tabla RAL, da un amplio abanico de posibilidades para el pavimento de su vivienda o negocio.

Esta tipología de pavimento facilita la limpieza de toda la superficie dado a que su planimetría es totalmente lisa.

Pavimentos conductivos

Los pavimentos conductores se utilizan en la industria alimentaria y de bebidas. También se utilizan en laboratorios, donde ayudan a evitar que se acumule electricidad estática en el suelo.

Los pavimentos conductores contienen un material conductor como el acero inoxidable, el cobre o el aluminio. Esto ayuda a reducir el riesgo de descarga por cargas estáticas. Es ideal como suelo industrial para laboratorios farmacéuticos e industria alimentaria.

En conclusión, los suelos industriales son un componente clave de cualquier empresa. Un buen suelo puede ayudar a proteger sus equipos, facilitar la limpieza y aumentar la productividad.

Hay varios tipos de suelos industriales disponibles, como mortero seco, cuarzo color, multicapas monocolor, resinas epoxídicas y poliuretanos, autonivelantes epoxídicos; soleras conductoras, etc pero es importante saber elegir el suelo más adecuado según las necesidades por lo que debería confiarse en un instalador de suelo industrial.

Si necesita instalar suelo industrial en Madrid o alrededores en De Quirós Pavimentos ofrece asesoramiento sobre el tipo de suelo industrial que más se ajusta a las necesidades, dependiendo del ámbito o el uso del pavimento. Para más información o precio de pavimento continuo no dude en contactar.

