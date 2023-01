Cuidarse y reforzar las defensas con uno de los alimentos más completos del mercado, eQuaid®Plus Emprendedores de Hoy

El cuerpo humano es un sistema complejo que para mantenerse saludable necesita contar con una cantidad de nutrientes adecuada. Por medio de los alimentos, se obtienen muchos de ellos, pero no siempre la alimentación de las personas logra cubrir esta demanda, por lo que se debe recurrir a los suplementos.

Actualmente, existe un suplemento alimenticio reconocido por ser uno de los más completos de todo el mercado y es comercializado por eQuaid Research. Se trata de eQuaid®Plus, un complemento nutricional formulado a base de leche de yegua, con propiedades capaces de fortalecer las defensas, aumentar la energía y mejorar la vitalidad.

¿Qué es el alimento natural eQuaid®Plus? Como se mencionó anteriormente, se trata de un complemento alimenticio totalmente natural, elaborado a partir de leche de yegua, que funciona como un complemento ideal para diversos medicamentos y tratamientos. Sus propiedades lo convierten en algo ideal no solo para equilibrar las carencias del organismo, sino también para mejorar su funcionamiento y potenciar su efectividad.

El principio de la efectividad de este complemento se basa en lo siguiente. Durante los primeros meses de vida de las bacterias lácticas que se encuentran en la leche materna de la yegua, además de su excelente composición, son capaces de actuar como modulador de la microbiota y el sistema de defensas de las distintas partes del cuerpo. Por lo tanto, al ingerir esta leche de manera controlada, se aportan al organismo las bacterias necesarias para garantizar el equilibrio de ambos elementos. Y, no solo eso, sino que, además, también contiene todos los componentes que necesita el organismo de manera equilibrada, mejorando en pocos días de tratamiento cualquier carencia nutricional o alimentaria.

Propiedades y beneficios de eQuaid®Plus La salud es clave para el bienestar de cualquier persona y, en este sentido, eQuaid®Plus es capaz de proporcionar una variedad de ventajas que ayudan a mantenerse saludable. Por ejemplo, el complemento es ideal para completar la alimentación diaria con los nutrientes necesarios y equilibrar el organismo. Asimismo, aumenta, modula y mejora la respuesta del sistema inmune, aumenta la energía, aporta vitalidad, mejora el sistema digestivo, ayuda a tratar desórdenes metabólicos e incluso es capaz de regenerar y proteger la piel.

Su alta efectividad es consecuencia de los principios activos extraídos de la leche de yegua que contiene, permitiendo que en tan solo pocos días después de haber iniciado el consumo de este complemento, se puedan notar los resultados y las ventajas antes mencionadas.

Por último, eQuaid®Plus es un complemento que viene en formato polvo y en cápsulas, las cuales son las presentaciones más aconsejables para aprovechar al máximo sus propiedades. En cuanto a la dosis recomendada, es tan simple como consumir un sobre de 2 gramos al día o cuatro cápsulas de 500 mg. En los casos en los que se precisa aumentar rápidamente las defensas o equilibrar carencias, se pueden consumir 3 sobres al día para aumentar su eficacia en menos días.



