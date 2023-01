HollyMontt avanza en su ecosistema internacional de educación financiera

La empresa española ha anunciado una nueva ronda de financiación de 750.000€ y la participación de Enisa. HollyMontt avanza en su ecosistema formativo internacional, especialmente en sus áreas diferenciales como son sus potentes motores de cálculo para sus actuales simuladores y el lanzamiento de su App. La App de HollyMontt se convertirá el primer "videojuego formativo" para el aprendizaje en la construcción de carteras multiactivos a largo plazo con métricas y algoritmos a partir de datos de mercado La plataforma independiente de gaming educativo financiero, HollyMontt sigue avanzando en su objetivo de universalizar los principios básicos necesarios para invertir en los mercados financieros de forma consciente y responsable.

La empresaespañola ha anunciado una nueva ronda de financiación de 750.000€, con la que pretende acelerar el desarrollo de todo su ecosistema formativo en especial de aquellas áreas diferenciales como son el desarrollo de sus potentes motores de cálculo para sus simuladores y en el lanzamiento de su App gamificada.

Esta última ronda corresponde a la segunda fase de financiación que ya comunicó la empresa a comienzos del año pasado. En la primera fase, HollyMontt levantó 600.000€.

Apoyo de Enisa

HollyMontt ha recibido por parte de Enisa (empresa pública dedicada a la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de pymes españolas) una ayuda económica que se añade a la ronda mencionada.

En palabras de José Luis Álvarez, fundador y CEO de HollyMontt: "Orgullosos de contar con la colaboración de Enisa en el proyecto. Esta ayuda, sumada a la nueva ronda de financiación, permite acelerar todos los desarrollos y lanzamientos".

La Empresa Nacional de Innovación, conocida como Enisa, ofrece un programa con distintas líneas de financiación para que el tejido empresarial español pueda impulsar sus proyectos de innovación. Esta ayuda se enmarca en la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, impulsada por el Gobierno de España a finales del pasado año.

El simulador de aprendizaje más avanzado a nivel internacional para la construcción de carteras

HollyMontt cuenta actualmente con el simulador educacional más avanzado a nivel internacional con potentes motores de cálculo que ofrecen métricas y algoritmos con datos reales del mercado para la construcción de carteras multiactivos, poniendo especial atención en lasáreas que son fundamentales para la toma de decisiones como son los riesgos.

La compañía anuncia la incorporación en su plataforma de muchos más activos y también como novedad a nivel internacional con una nueva forma de entender y construir carteras con fondos de inversión, con la que se espera tener un alto impacto en el sector.

En palabras de José Luis Álvarez: "la vocación de HollyMontt es convertirse en el referente a nivel internacional en áreas de aprendizaje que precisan avanzados motores y modelos de cálculo como es el conocimiento y entendimiento de los riesgos de una inversión financiera".

Más información: https://www.hollymontt.com/es/hollytools/

Acerca de HollyMontt

HollyMontt es la primera multiplataforma independiente de educación financiera que ofrece diferentes entornos educacionales alternativos y disruptivos con el objetivo de universalizar los principios básicos para la inversión responsable en los mercados financieros. This is Not a Game.

