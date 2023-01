Las 10 claves que marcarán el mercado laboral en el Sector Consumo en 2023 Comunicae

martes, 17 de enero de 2023, 14:19 h (CET) Según Catenon, la multinacional española de búsqueda global de profesionales, "entramos en un nuevo ciclo, altamente volátil, que afecta notablemente al entorno laboral, marcado por la internacionalización de las pymes y una explosiva transformación digital, que se suman a la necesaria reinvención de este sector, para ofrecer respuestas rápidas y eficientes a las necesidades cambiantes de los consumidores" La transformación digital del Sector Consumo demandará en 2023 nuevos perfiles de profesionales cualificados y directivos para dar respuesta a los nuevos retos derivados de la guerra de Ucrania, la inflación y la dependencia energética, según la multinacional española de búsqueda global de profesionales Catenon. A partir de su conocimiento y experiencia en más de 100 países, Catenon ha identificado 10 claves que marcarán la evolución del mercado laboral en el sector del consumo durante al año que ahora comienza.

Según la compañía, "entramos en un nuevo ciclo, altamente volátil, que afecta notablemente a la reputación social de la marca, marcado por la internacionalización de las pymes y una explosiva transformación digital, que se suman a la necesaria reinvención de este sector, para ofrecer respuestas rápidas y eficientes a las necesidades cambiantes de los consumidores".

10 claves que transformarán el consumo

Digitalización. Se demandarán perfiles altamente profesionales en el entorno tecnológico para la digitalización total de las compañías de consumo, clave para su éxito. Los profesionales más buscados serán los expertos en datos y procesos, que tienen un papel fundamental en la toma de decisiones comerciales con el objetivo de facilitar la llegada de nuevos modelos comerciales. Protección de la salud del empleado y del cliente. Las compañías de consumo incrementarán la contratación de profesionales del ámbito de la salud, tanto para sus entornos laborales como para la creación y distribución de sus productos y servicios. Cualquier error que comprometa la salud de empleados y usuarios puede llevar a una marca al ostracismo social. Perfiles como EHS Manager serán los más demandados, y en el país se cuenta con grandes expertos en este campo. Transformación del comercio. La nueva normalidad post-covid se apoya en grandes cambios en la economía, que están impulsando la creación de cadenas globales de valor, basadas en una alta producción en diferentes países y una regionalización del comercio, especialmente del asiático. La digitalización crea nuevos modelos que permiten a las pymes acceder a mercados internacionales. Además, la geopolítica pasa a ser un elemento fundamental en el comercio exterior. Un nuevo escenario donde los profesionales expertos en exportación son una pieza clave. Productos de proximidad. Los alimentos que se producen a menos de 100 km del lugar de venta tendrán un gran valor para el consumidor, especialmente los de temporada. Una tendencia que apoya a productores locales y contribuye al cuidado del planeta, reduciendo las emisiones de C02 a la atmosfera en el proceso de transporte. En paralelo, la calidad se percibe como un valor clave, y el consumidor busca alimentos que llegan desde la granja a su casa. Esta tendencia se volverá imparable por la llegada al mercado de consumo de forma independiente de las nuevas generaciones. Aquí es interesante descubrir nuevas figuras como los Key Account Manager y expertos en Marketing que apoyen este canal. Crecimiento de la marca blanca. La inflación disparó en 2022 el crecimiento de productos de marca blanca que permiten a los consumidores ahorrar en el día a día. Las marcas blancas crecen exponencialmente cuanto más suben los precios y según la consultora Nielsen IQ generan, hoy en día, casi el 50% de las ventas. Ante esta realidad las grandes cadenas de distribución reforzarán sus equipos con especialistas en innovación, ya que los consumidores son ya asiduos a estos productos porque su calidad no tiene nada que envidiar a las marcas del fabricante y esto ha producido que se realicen mayores inversiones para poder competir. Ciberseguridad. Garantizar una compra segura en Internet es un requisito fundamental para todo tipo y tamaño de empresas. Especialmente cuando el público cree que casi el 50% de las empresas españolas de gran consumo han sufrido en algún momento un ciberataque.-- Los profesionales de ciberseguridad, con una amplia trayectoria y grandes conocimientos de la situación, son un perfil altamente deseado por las empresas. Industria 4.0. Los servicios de ingeniería y de fabricación digital son en la actualidad una gran revolución. Importa lo que se fabrica y cómo se fabrica. En este ámbito, las empresas ofrecerán posiciones en inteligencia digital para conectar los puntos del proceso, expertos en Cloud, en 5G, robótica y en gemelos digitales. Todos son fundamentales para aumentar los niveles de productividad, la creación acelerada de nuevos productos y poder ofrecer nuevas experiencias hiper-personalizadas, que llegan para quedarse. Trade Marketing. Los genios de este segmento laboral son clave y su trabajo es valorado de forma estratégica para las compañías. Son creadores de un conjunto de acciones que transforman el punto de venta y sabe lo que sus consumidores quieren. Su papel es vital para transformar "el lugar donde se compra" en un entorno altamente atractivo y ofrecer la mejor experiencia de compra. De ahí, que la figura del Customer Experience Manager se vuelva imprescindible de cara al 2023. Innovación eco-sostenible. Un término no del todo preciso pero que implica dos variables claras. Por un lado, la búsqueda de profesionales que desarrollen productos ligados a un uso consciente y sostenible de los recursos, minimizando su impacto en la sociedad y el medio ambiente. Por otro, la generación de importantes ingresos económicos. Perfiles de innovación, desarrollo y R&D son indispensables y su demanda se situará al alza en el entorno de este mercado clave para la economía española. Reutilización de las materias primas en alimentación para la creación de nuevos productos. Reciclar es perfecto, pero reutiliza es mejor. La economía circular marca la tendencia en el sector del consumo especialmente en el entorno de la fabricación. Los recursos que se tienen son escasos y su desaprovechamiento se puede considerar como un empobrecimiento del planeta. En este ámbito se demandarán ingenieros capaces de incorporar en todas las fases de los proyectos criterios sostenibles, con el fin de desarrollar procesos bajo unas altas premisas medioambientales y de máxima protección de los recursos. Para Laura Urue, FMCG & Digital Director de Catenon, "estas tendencias han llegado para quedarse. Por ello, necesitamos verdaderos expertos. La digitalización no es una opción, sino una "obligación". Estamos ante una revolución digital del mundo del talento en el entorno de consumo, el más avanzado de todos y clave para el desarrollo económico de los países. Pero también, debemos entender las características del nuevo profesional que busca flexibilidad y que trabaja mucho su marca personal. España cuenta con grandes profesionales de consumo que son demandados en todo mundo. Nuestros profesionales tienen una gran oportunidad, dentro y fuera de nuestras fronteras. Sus altas capacidades y poder de reinvención son un valor muy reconocido".

